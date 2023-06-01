快訊

處理性騷案反問被害人「為何不跳車」 許嘉恬遭民進黨停職

從PC配角到AI霸主 輝達整合3利器讓英特爾稱臣

羨慕！明年軍公教調薪4% 25年來幅度最高

66%有接班人計畫創新高 53%傳賢不傳子

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

雖然已度過疫情衝擊的三年，不過為了力求生存與突破，許多企業加快「董監換血」腳步，掀起「高層交棒風」，企業對於接班交棒看法如何？權力移轉過程當中，經常碰到什麼樣的難題？yes123求職網「企業接班交棒與股東會旺季調查」結果顯示，高達1/3企業坦承是「一人裁定制」，但有接班計畫比率則達六成六，平均34歲開始栽培；其中52.7%打算由專業經理人接棒，仍有47.3%傳給「創辦人或大股東的後代、親戚、配偶」也就是「傳子不傳賢」。

yes123求職網調查顯示，如果以「企業領導階層」來看，在「最終決策」的制度上：有33.3%的公司透露，是屬於「一人裁定制」；也有31.4%屬於「三人以上群體制」；還有35.3%屬於「兩人共治制」。至於「企業領導階層」的接棒過程，資方平均認為應該要花3.9年完成交棒，稍稍短於去年調查的4年；其中甚至有23.4%認為，在「一年(含)以內」就要交接完畢。

整體而言，比起疫情之前完成「交棒時間」略有加快腳步的跡象，因為2018年調查為4.9年，到了2019年，又降至4.4年，2020年未做調查，2021年調查時則為4.1年。

調查發現，對於「企業接班人」計畫，目前公司的進度是：40.2%是「有計畫，且目前正在執行中」；25.6%為「從未執行過，但已有計畫」；24.1%是「從未執行過，也沒有計畫」；10.1%為「曾經執行過，但目前沒有」。 因此合計有65.8%的企業，屬於「有」接班人計畫，比率破紀錄，高於去年的62.6%，前年的56.8%，還有2019年的50.8%，以及2018年的48.9%；同時共有50.3%，屬於「曾經或正在執行」接班人計畫。

假如曾經執行過或正在執行中，對於「企業接班人」計畫，選擇哪種「交棒方式」？此次調查也顯示：52.7%屬於「專業經理人：傳賢不傳子」，高於去年的50.6%；代表其餘47.3%屬於「創辦人或大股東的後代、親戚、配偶：傳子不傳賢」。

接班人開始培養年紀平均落在34歲，略早於去年的34.2歲；而且其中有31%的企業，是選在「30歲(含)以下」。但因2020年疫情爆發到現在，資方持續面對不少業績「疫」外變數，難怪若目前有「企業接班人」計劃，有63.4%的公司坦言，會因「疫情」關係「加快」進度。

若想要順利完成企業領導階層交棒與接班，企業認為最主要難題，在可複選狀況下，主要依序為：「交棒者與接班者兩者經營理念一致或分歧」(62.4%)、「交棒者是否完全釋出權力給接班者」(46.6%)、「交棒者與接班者兩者領導風格相同或迥異」(38.6%)，以及「基層員工對接班者地位的認同度」(36.9%)、「企業組織是否因此劇烈變動」(26.9%)。

疫情 股東會

延伸閱讀

上班族三大夢幻CEO出爐：張忠謀、郭台銘、張國煒

上班族瘋台股！74%上班關注股市、35%出席股東會

夢幻CEO排行榜出爐 第一名是他！輝達創辦人黃仁勳排第四

遠亞併 拚Q4訂基準日

相關新聞

66%有接班人計畫創新高 53%傳賢不傳子

雖然已度過疫情衝擊的三年，不過為了力求生存與突破，許多企業加快「董監換血」腳步，掀起「高層交棒風」，企業對於接班交棒看法...

經濟日報「大師論壇」邀諾貝爾經濟學獎得主戴蒙演講

聯合報系經濟日報自2007年以來，持續邀請諾貝爾經濟學獎得主來台，舉辦大師論壇，今年大師論壇，特別邀請到2022年的諾貝...

3萬元房貸補貼今起受理申請 最快7月入帳

內政部今在行政院會報告「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，內政部長林右昌表示，本專案今天已開始受理線上申請，程序簡便、操...

白話財經 EP111｜MicroLED進入量產年 面板創新應用大爆發

經歷多年研發，MicroLED今年正式走入量產年，不只現有的3C螢幕，包括汽車、觀光甚至居家裝潢都出現創新應用，一起來聊聊面板產業的未來趨勢。

台美21世紀貿易倡議 預定今晚正式簽署首批協定

行政院貿談判辦公室今天說，台美雙方預定在台北時間6月1日晚間10時（華府時間6月1日上午10時），在美國華府正式簽署「台...

輝達砸重金與台灣產學合作 經濟部揭露促成原因

有AI教父之稱的輝達創辦人黃仁勳宣布國內產學界合作，在台掀起旋風，然而為促成上述合作，背後來自於經濟部耕耘，技術處透露，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦