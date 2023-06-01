66%有接班人計畫創新高 53%傳賢不傳子

雖然已度過疫情衝擊的三年，不過為了力求生存與突破，許多企業加快「董監換血」腳步，掀起「高層交棒風」，企業對於接班交棒看法如何？權力移轉過程當中，經常碰到什麼樣的難題？yes123求職網「企業接班交棒與股東會旺季調查」結果顯示，高達1/3企業坦承是「一人裁定制」，但有接班計畫比率則達六成六，平均34歲開始栽培；其中52.7%打算由專業經理人接棒，仍有47.3%傳給「創辦人或大股東的後代、親戚、配偶」也就是「傳子不傳賢」。

yes123求職網調查顯示，如果以「企業領導階層」來看，在「最終決策」的制度上：有33.3%的公司透露，是屬於「一人裁定制」；也有31.4%屬於「三人以上群體制」；還有35.3%屬於「兩人共治制」。至於「企業領導階層」的接棒過程，資方平均認為應該要花3.9年完成交棒，稍稍短於去年調查的4年；其中甚至有23.4%認為，在「一年(含)以內」就要交接完畢。

整體而言，比起疫情之前完成「交棒時間」略有加快腳步的跡象，因為2018年調查為4.9年，到了2019年，又降至4.4年，2020年未做調查，2021年調查時則為4.1年。

調查發現，對於「企業接班人」計畫，目前公司的進度是：40.2%是「有計畫，且目前正在執行中」；25.6%為「從未執行過，但已有計畫」；24.1%是「從未執行過，也沒有計畫」；10.1%為「曾經執行過，但目前沒有」。 因此合計有65.8%的企業，屬於「有」接班人計畫，比率破紀錄，高於去年的62.6%，前年的56.8%，還有2019年的50.8%，以及2018年的48.9%；同時共有50.3%，屬於「曾經或正在執行」接班人計畫。

假如曾經執行過或正在執行中，對於「企業接班人」計畫，選擇哪種「交棒方式」？此次調查也顯示：52.7%屬於「專業經理人：傳賢不傳子」，高於去年的50.6%；代表其餘47.3%屬於「創辦人或大股東的後代、親戚、配偶：傳子不傳賢」。

接班人開始培養年紀平均落在34歲，略早於去年的34.2歲；而且其中有31%的企業，是選在「30歲(含)以下」。但因2020年疫情爆發到現在，資方持續面對不少業績「疫」外變數，難怪若目前有「企業接班人」計劃，有63.4%的公司坦言，會因「疫情」關係「加快」進度。

若想要順利完成企業領導階層交棒與接班，企業認為最主要難題，在可複選狀況下，主要依序為：「交棒者與接班者兩者經營理念一致或分歧」(62.4%)、「交棒者是否完全釋出權力給接班者」(46.6%)、「交棒者與接班者兩者領導風格相同或迥異」(38.6%)，以及「基層員工對接班者地位的認同度」(36.9%)、「企業組織是否因此劇烈變動」(26.9%)。