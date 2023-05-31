基市府廢協和電廠水產保育區許可 台電：深感遺憾

台電基隆協和電廠原訂於本週五再闖環評會，但基隆市政府廢止水產保育區許可。台電回應，基隆市府已於2020年發函同意，協和計畫開發範圍並未變動，填地位置東移且縮小，仍在原來基隆市府同意的開發範圍內。

基隆市長謝國樑今日下午召開臨時記者會，否認前朝決定，廢止同意使用水產動植物繁殖保育區開發四接。

台電強調，協和計畫攸關穩定供電及空品改善，具有重大公益性。對於基隆市府廢止同意開發的行政處分，台電深感遺憾，並計劃透過適當的管道進行救濟。

另外，環保署上周審查協和電廠遭到民眾抗議而流會，改為6月2日召開環評會，但在會前兩天前又宣布，考量本案爭議性較高，盼更多委員出席，後續會盡速安排召開。

台電則表示尊重主管機關的議事安排，台電將配合後續議程進行。