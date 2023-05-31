快訊

羽球／最受信賴體育名人！戴資穎第4度獲獎喊開心

27歲台男遊泰遭綁至緬甸…跳樓逃脫摔癱 刑事局通報營救

屏東憲兵隊士官長 空軍基地內騎車摔入水溝身亡

基市府廢協和電廠水產保育區許可 台電：深感遺憾

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
台電表示，協和計畫攸關穩定供電及空品改善，具有重大公益性。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
台電表示，協和計畫攸關穩定供電及空品改善，具有重大公益性。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

台電基隆協和電廠原訂於本週五再闖環評會，但基隆市政府廢止水產保育區許可。台電回應，基隆市府已於2020年發函同意，協和計畫開發範圍並未變動，填地位置東移且縮小，仍在原來基隆市府同意的開發範圍內。

基隆市長謝國樑今日下午召開臨時記者會，否認前朝決定，廢止同意使用水產動植物繁殖保育區開發四接

台電強調，協和計畫攸關穩定供電及空品改善，具有重大公益性。對於基隆市府廢止同意開發的行政處分，台電深感遺憾，並計劃透過適當的管道進行救濟。

另外，環保署上周審查協和電廠遭到民眾抗議而流會，改為6月2日召開環評會，但在會前兩天前又宣布，考量本案爭議性較高，盼更多委員出席，後續會盡速安排召開。

台電則表示尊重主管機關的議事安排，台電將配合後續議程進行。

台電 水產 電廠 協和電廠 基隆 謝國樑 四接 環評 環保署

延伸閱讀

影／謝國樑宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文

暖暖大菁農場古法藍染 「採菁打藍」為文化創生注活力

徹底解決社區道路破損 謝國樑：比照台北審查機制介入

獨／詐騙太猖獗市長粉絲專頁也被盜 謝國樑：魚目混珠

相關新聞

BNT來台再度延期至7月 莫德納搶先與中研院簽訂合作

新冠疫情進入第四波，疾管署最新監測推估，每日仍2萬至2萬5000例輕症個案新增。衛福部先前透露，BNT德國總公司預計5月...

王國材：雲林交通死亡增最多 呼籲縣長張麗善在道安工作要多努力

交通部今天召開道安說明會，公布1月3月統計資料，其中北市行人死亡增加最多，而雲林交通事故死亡全國增加最多，不過1月至4月...

基市府廢協和電廠水產保育區許可 台電：深感遺憾

台電基隆協和電廠原訂於本週五再闖環評會，但基隆市政府廢止水產保育區許可。台電回應，基隆市府已於2020年發函同意，協和計...

快速又衛生 為什麼越來越多餐廳和客人都討厭QR code點餐？

你喜歡用QR code點餐嗎？是覺得它方便又衛生？還是覺得這樣吃飯很沒人情味？

「塑形美腿褲」可以10倍燃脂？廣告不實挨罰

公平會今天委員會議決議，民視文化事業股份有限公司及遠富實業社於民視消費高手網站銷售「塑形美腿褲」商品，廣告宣稱「燃脂5倍...

居服員疑遭家屬投訴想不開 專家：應給予一定尊重

45歲徐姓男子從事長照工作，日前遭長照家屬質疑並檢舉，心情低落離家，期間傳line至手機記事本，並留下車輛停於板橋火車站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦