因應氣候變遷等挑戰 南亞董座吳嘉昭提三大營運策略

受通膨、烏俄戰爭及疫情管控等影響，去年全球經濟成長減緩。南亞（1303）董事長吳嘉昭表示，氣候變遷，永續發展、智慧科技等，都是企業未來面臨的重要課題，南亞將積極推動優化產品組合、善用智慧科技、強化營運體質三大營運策略來因應。

吳嘉昭強調，南亞因為電子材料與產品在兩岸佈局完整，聚酯產品在美國具有競爭力、塑膠加工產品積極調整營運策略等，大幅降低外部環境變化對營運的衝擊。

針對三大營運策略，吳嘉昭表示，首先是優化產品組合，積極拓展市場，創造產能最大效益。未來將持續發展高階應用材料，同時整併設備產線，發揮最高生產量能。

其次則是善用智慧科技，加速數位轉型，推升公司營運效率。除設備、製程持續導入人工智慧外，將整合各項數據，發展數位管理平台，建立智能化經營架構。

第三則是持續強化營運體質，超越公司治理指標，邁向永續發展。南亞已成立「永續發展委員會」，積極面對氣候變遷對營運所帶來的機會及挑戰，並落實公司治理，善盡企業社會責任。後續因應市場需求、供應鏈轉移、降低碳足跡及在地供應等趨勢，將藉由產地、市場、通路多元化，提高產銷彈性。

另，在新擴建與投資方面，吳嘉昭表示，今年內台灣及大陸各廠區將有多項投資陸續完工，預計每年可創造200億元以上的產值。往後數年，仍將陸續進行台灣南電ABF載板、電子材料及廠區太陽能系統建置等等擴建案，帶動業績持續成長。