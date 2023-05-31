前景不明 羅智先：好好過每一天

企業老闆如何看待今年的景氣呢？統一超董事長羅智先昨天表示，「沒辦法看，現在看年初的觀察，沒有一樣準，只能好好過每一天。」金寶董事長許勝雄則說指出，中美貿易戰全球開打，許多產業發生興衰，讓大企業面臨考驗，出口有很大的壓力，「外冷內熱」的情況還是很嚴重。

時序進入股東會旺季，上市公司陸續舉行股東會，出席會議的企業老闆除了談自家公司的營收狀況，也對景氣前景發表看法。長榮海運總經理謝惠全昨天表示，全球經濟成長動能減緩，但仍在正向發展軌道上，市場預期在歐美通膨減緩的情況下，下半年各國升息浪潮可望逐漸進入尾聲，全球景氣下行風險也將下降，帶動消費、就業與製造回穩。他說，俄烏戰爭仍是影響市場發展最重要因素，如果戰事能夠終止，預期今年下半年貨量將比上半年來得好，至於運價仍將取決於運能供需。

羅智先除了表達對景氣前景難以預測，對於旗下餐飲是否仍維持「凍漲」，他說，漲價如果是因為反應原物料上漲會漲不完，久而久之組織也會失去解決問題的能力，他仍希望透過運作流程與模式的精進來抗漲，優化成本會好過直接漲價。

華邦電董事長焦佑鈞則看好半導體產業前景，他指出，半導體景氣第二季已觸底，看好未來市場需求，華邦電已自本季起拉升一成以上的產能，在通膨、利率、俄烏戰爭、地緣政治因素等逐漸穩定下，下半年沒有特別需要擔心的地方；公司整體營運下半年將優於上半年，只是反彈力道有多大，還要觀察。

對於不少晶片廠擔心台灣政治風險升高，焦佑鈞回應，華邦電目前生產工廠都在台灣，拉到海外設廠不切實際，但公司已思考若客戶擔心產品製造地，未來會把一部分的半成品放在在客戶的所在區域，以建倉庫方式，將貨直接拉到客戶附近就近供貨，目前此方式仍處於計畫階段。

許勝雄則表示，放眼整個上下游供應鏈，不管是原物料，還是進出口貿易，全世界的經濟發展都很難提升，但台灣的成長率還是維持不錯。目前來看全世界都還是會面臨很大的考驗，出口還是承擔很大壓力，金寶透過多元產品線確實減少風險，讓營收有所斬獲，雖然今年大環境仍逆風，但公司已盡了應該的努力及規畫。