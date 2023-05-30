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景氣差！2月製造業職缺數年減2.9萬個、營建工程業逾萬個

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處今（30）日公布2023年2月職位空缺統計，2月底工業及服務業廠商職缺數21.6萬個，較去年同月減少4.2萬個職缺，年減16.3%，整體職缺率降至2.57%，為近13年同期最低，其中製造業職缺率2.65%，更是14年新低紀錄。

主計總處指出，2月底製造業職缺數7.8萬個，因全球終端需求減弱，廠商調整庫存致用人轉趨保守，年減2.9萬個最多；營建工程業職缺數1.5萬個，則受升息、平均地權條例修正，營造成本攀升致工程量減少，以及移工持續引進等因素，年減9,900個次之；而批發及零售業職缺數3.5萬個、住宿及餐飲業1.6萬個，則隨疫情趨於穩定，消費回溫，分別年增1,700個及700個。

主計總處表示，各行業職缺數多寡與其僱用人數規模成正比，以製造業最多，變動幅度主要受景氣波動影響較大，例如2021年景氣回溫，2月職缺數年增2.4萬個，2015年、2022年下半年景氣低緩，2016年、2023年2月職缺數分別年減1.8 萬個及2.9萬個。批發及零售業、住宿及餐飲業多居第二、三位，2022年隨疫情趨緩，內需消費動能回溫，職缺數續增。

受景氣衝擊最大的製造業中，2月底製造業各中分類行業職缺數多呈減少，其中電子零組件製造業職缺數1.6萬個，因終端需求減緩，較上年同月減9,800個最多，電腦電子產品及光學製品製造業職缺數7,800個，亦減3,900個次之。

就職類別觀察，2月底技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員職缺4.8萬個，較去年同月減少1.6萬個最多；專業人員5.2萬個，年減1.1萬個居次。另，服務及銷售工作人員4.1萬個，則年增1,000個。

製造業 景氣

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