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影／新媒體影視音產業促進會成立 盼引領台流再創奇蹟

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」上午在立法院舉行成立儀式，由立法委員林楚茵擔任會長，蘇巧慧、賴品妤、邱議瑩、許智傑、張其祿、李德維等多位跨黨派立法委員擔任副會長，眾人期許促進會做為產業與政府溝通的加速器，協助反映產業需求、加速相關政策制定，讓台流成為 MZ世代的流行語。記者陳正興／攝影
「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」上午在立法院舉行成立儀式，由立法委員林楚茵擔任會長，蘇巧慧、賴品妤、邱議瑩、許智傑、張其祿、李德維等多位跨黨派立法委員擔任副會長，眾人期許促進會做為產業與政府溝通的加速器，協助反映產業需求、加速相關政策制定，讓台流成為 MZ世代的流行語。記者陳正興／攝影

日前立法院甫三讀通過《文化創意產業發展法》修正案，將文創升級為國家戰略重點產業，立法委員林楚茵上午在立院成立「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」，由蘇巧慧、賴品妤、邱議瑩、許智傑、張其祿、李德維等多位跨黨派立法委員擔任副會長，並邀集新媒體暨影視音發展協會(NMEA)、台灣數位媒體應用暨行銷協會 (DMA)、台北市廣告代理商業同業公會、台北市媒體服務代理商協會等產業團體擔任顧問。林楚茵表示，影視音產業不是單一部會的業務，希望透過一個跨黨派、跨委員會立法委員所組成的促進會，要求政府跨部會扶植新媒體影視音發展，並向美日韓取 經，打造台流成為「MZ 世代」及數位原住民的流行語。

林楚茵指出，台劇的消費客群大多只限縮在國內市場，足以走上國際舞台的台劇屈指可數。林楚茵認為，台灣影視音產業具強大的創作能量，但政府助力還是不夠大，應該向這些文化輸出大國取經，要有打造台版好萊塢或台版文化內容振興院的願景。

林楚茵提到，產業變化永遠比政府的腳步來的快，傳統影視音產業轉型為新媒體形式的過程中，常面臨跨部會的問題，傳統影視音產業原本有文化部、通傳會(NCC) 不同部門主管，但如果發展為網路影視音產業，主管機關是不是該找數位發展部?此外，影視音作品需要借用陸海空不同場景拍攝;需要政府資助、租稅優惠來扶植;要 結合觀光發展，創造影視音觀光產業鏈;甚至可以翻譯為多國語言行銷國際市場，政府部門應該跨部會協助產業發展，不要讓影視音產業在國際洪流中孤軍奮戰。

林楚茵表示，五月12日立法院剛三讀通過《文化創意產業發展法》修正案， 將影視音及以台灣內容為核心發展的文創升級為「國家戰略重點文化創意產業」，並增加租稅優惠引導民間資金及政府投資，影劇、音樂、時尚設計、廣告、平台經營等都是受惠產業，修法後她也積極推動新媒體暨影視音發展促進會，期許做為產業與政府溝通的加速器，協助反映產業需求、加速相關政策制定，讓台流成為MZ世代的流行語。

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