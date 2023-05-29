立委呼籲推動「數位三法」 要數位部、公平會積極立法

AI時代來臨，台灣卻成了「平臺詐騙之島」？ 21世紀基金會呼籲台灣應有自己的數位專法，立法委員呼籲數位部訂定「數位三法」，對數位平台詐騙歪風、數位平台與媒體分潤爭議、數位平台彼此競爭等議題予以規範。立委王鴻薇指出，數位平臺已經成為詐騙集團的溫床。

21世紀基金會副執行長周韻采表示，AI時代，政府一定要有相關配套法規，主管機關數發部不能事事都無法可管，導致無事可做的地步，將與跨黨派立委力推「數位三法」在下會期通過。她表示，將參考歐美等國的數位服務法、數位市場法與新聞議價法，提出契合台灣自己的數位法規，讓數發部有權有責，做好數位平臺的管制與監理。

立委張其祿表示，已提出「公平交易法」相關條文的修正提案。他指出光談媒體議價不夠全面，應思考多元模式管理，保障數位時代的新聞、媒體生態環境發展。她指出，其實近來有「im.B數位借貸平台詐騙」、「名人頭像網路投資詐騙」及「BNPL（Buy now, pay later）先買後付使用風險」等爭議，都顯示當前社交數位平台管理及金流缺乏法源管理，各主管機關因此互踢皮球。

他指出，針對「消費者與數位平台之間」、「媒體業者與數位平台之間」及「數位平台之間公平競爭」三大層次，都必須完善相關配套之法規及監理，在數位時代保障民眾及業者之間權益。立法院教育文化委員會就要求數位部必須就「數位議價」部分在三個月內提出立法架構研究方向，數發部承諾於今年8月底之前提出相關報告。

立委王鴻薇也提到，數位平台已經成為詐騙集團的溫床，輝達執行長黃仁勳到台大演講，人還沒到臉書上就先出現投資詐騙廣告，政府卻沒有任何合法工具管理，平台監管已經刻不容緩。她會積極推動相關配套法制的修法，也希望行政院能加快動作，提出配合的法案。

政治大學法學院特聘教授王立達推動民間版的數位平台與媒體議價法，他指出，現在數位部只管輔導不管監理「非常荒謬」，政府部會只扮白臉，不扮黑臉。公平會面對數位平台時代，沒有要提對應法案，不確定何時要提。呼籲政府能夠盡快跟上，課予數位平臺應有的責任，保障產業的公平競爭，以及創造媒體跟平臺間的議價機制，不要再袖手旁觀。