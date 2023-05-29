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不滿國民黨團多次抹黑 鄭文燦將提告這7人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關國民黨質疑行政院副院長鄭文燦與im.B詐騙集團主嫌曾國緯的關係，鄭文燦辦公室今（29）日表示，其委任律師將於明（30）日赴地檢署提告國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人。

針對國民黨29日指控，鄭文燦辦公室提出以下四點說明：

一、民主政治要根據事實來發言，這才是言論自由的真諦。聯合報及國民黨對於「曾國緯親自邀請出席活動」、「曾國緯向鄭文燦請託警界人事」等指控，根本從未提出任何事實證據，這是不折不扣的憑空捏造。而警政署及調查局也已發稿澄清，鄭副院長並無涉入上述情事。

二、鄭副院長已多次說明，其與曾國緯不認識、沒有聯絡、沒有line，更無接受警界人事請託。鄭副院長擔任桃園市長八年，也與曾國緯沒有往來，鄭副院長對此坦蕩蕩，都可以接受調查與檢證。

三、這些缺乏事實的抹黑，已經超過言論自由的範圍，已經是真實的惡意，鄭副院長已委請律師整理相關資料，委任律師明天將赴地檢署提告。提告對象包括國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人。國民黨所稱「鄭文燦不敢告」一事，根本是另外一種栽贓抹黑。去年選舉期間，國民黨凌濤及洪孟楷就以不實資訊鄭副院長，鄭副院長也早已提告。

四、打詐是政府全力以赴的工作，詐騙集團應該受到嚴厲的制裁。在缺乏事實的情況下，基於政治的立場，任意指控別人與詐騙集團有關，這是濫用言論的詐騙，不足為取。

國民黨 詐騙集團 鄭文燦

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