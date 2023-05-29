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陳揆：台歐盟間貿易與投資關係擴大 持續深化雙邊合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁今（29）日指出，歐盟是台灣最大外資來源，長期以來對我國就業與經濟成長貢獻良多。近年由於歐商的投入，台灣的再生能源發電量與相關產業得以穩健成長，尤其在離岸風電方面。此次「歐盟創新週」涵蓋資通訊（ICT）、循環經濟、太空、機器人、6G、氫能、科研與新創等多項主題，皆為台灣與歐盟共同關注的領域。

陳建仁今日出席「2023歐盟創新週」開幕典禮時表示，歐盟執委會在疫情過後不久，即籌組官方與企業團來台，與我國產、官、學界進行面對面交流，而「歐盟創新週」為台灣與歐盟在產業、科技創新領域合作成果的重要平臺，為雙方擴大與深化合作提供絕佳契機。他強調，國際情勢瞬息萬變，台灣與歐盟共同面臨來自專制政權的挑戰。有鑑於此，政府透過穩健施政、與理念相近夥伴加強合作，冷靜應對、克服難關，致力守護台灣人民安全與和平、自由、民主等普世價值。

陳建仁特別感謝歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交暨安全政策高級代表博瑞爾（Josep Borrell）對維持台海和平表達堅定立場，以及來自歐洲議會、歐盟會員國官方與議會對於民主台灣的聲援，對我國及區域的和平與繁榮皆非常重要。尤其台灣在國際供應鏈居關鍵地位，並與歐洲在經濟、商業及科技層面交流密切，倘台海進一步升高緊張情勢，勢將影響歐洲安全與繁榮，甚至危及全球安全、貿易自由流通及歐盟利益。台灣盼與歐盟等理念相近夥伴，在各個領域持續相互合作，特別是在關鍵戰略性產業方面，以確保印太地區的和平穩定，以及全球供應鏈的順暢運作。

陳建仁指出，他在擔任我國衛生署長及國家科學委員會主委期間，曾與歐盟及會員國官員、學者、企業廣泛交流與接觸，深切感受到歐洲與台灣在醫療、先進科技方面有許多共同的價值、理念與目標，也有許多互補的優勢與潛力。近年來，台灣與歐盟間的貿易與投資關係更不斷加深，2022年台歐盟貿易總額創新高，歐盟是台灣第4大貿易夥伴，在半導體、汽車、醫藥、資通訊與機械設備等領域，貿易往來顯著成長，雙邊供應鏈緊密連結。此外，歐盟是臺灣最大外資來源，長期以來對我國就業與經濟成長貢獻良多。近年由於歐商的投入，台灣的再生能源發電量與相關產業得以穩健成長，尤其在離岸風電方面。

陳建仁指出，台灣與歐盟在綠色與數位轉型政策高度契合，為強化台灣產業整體競爭力與永續發展，台灣持續推動「前瞻基礎建設計畫」及「六大核心戰略產業」，並引領企業邁向淨零碳排轉型、提升運用數位科技能力，至盼台歐盟在相關領域尋求加強合作的機會。

陳建仁進一步表示，此次「歐盟創新週」涵蓋資通訊（ICT）、循環經濟、太空、機器人、6G、氫能、科研與新創等多項主題，皆為台灣與歐盟共同關注的領域，相信透過此次活動一系列研討會、企業參訪與媒合活動，雙方將能交流經驗、分享成果、拓展合作。

歐盟 陳建仁

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