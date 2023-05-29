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街口投信：明年玉米和黃豆的供應量可能大幅增加

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國中西部天氣對農作物價格的影響喜憂參半。路透
美國中西部天氣對農作物價格的影響喜憂參半。路透

美國中西部天氣對農作物價格的影響喜憂參半，5月下旬預期兩周陽光明媚、乾燥的天氣將有助於結束播種，但也會加劇玉米帶部分地區日益乾燥的天氣。儘管人們擔心可能出現乾旱，但由於預測創紀錄的收成，預計明年這玉米和黃豆的供應量可能大幅增加。美國農業部（USDA）預計將於5月30日發布兩種作物的種植進度，以及第2季首份玉米作物狀況評級數據。

根據5月20日中國海關總署數據顯示，中國大陸4月從巴西進口530萬噸黃豆，去年同期為630萬噸，與年增率下降16 %。而巴西收割延遲和豆類裝載減緩出貨量，又因中國大陸4月對黃豆運抵的檢查增加進一步減少進口。今年截至目前，從巴西的進口量仍比去年同期低28%，前四個月為921萬噸，而2022年同期為1,270萬噸。來自美國的進口繼續小幅走高，4月同比增長11% 至182萬噸；迄今為止，美國今年的出貨量為1,824萬噸，而去年為1,500萬噸。街口投信建議投資人可持續關注。

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