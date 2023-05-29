法人：亞洲5月原油進口月增幅可望創今年新高

國際能源署IEA表示下半年石油可能短缺，原因在於OPEC+的減產、美國鑽油井持續減少，而美國有回補SPR的需求，且預期亞洲將在2023年下半年增加用油需求每日約200萬桶。亞洲地區預計5月將有每日2,773萬桶的原油進口，而4月數據為每日2,639 萬桶，月增率為8.6%，這將是2023年迄今為止最強勁的月增幅度。

街口投信表示，亞洲需求增長主要來自於中國大陸與印度的進口用量，大陸在傳統的煉油廠維護期結束，煉油廠提高產量以便在夏季需求旺季到來之前建立庫存。而印度增長是由於過去幾季來自歐洲地區的出口需求增加，不過，未來煉油出口可能放緩，因為歐洲買家擔心從印度購買從俄羅斯原油提煉的燃料受制裁限制，將導致出口下降。

美國通常在5月29日陣亡將士紀念日後，代表進入夏季旅遊旺季，預料國際原油市場飛機燃油與美國車用汽油將增加需求；然而明年總統大選即將來臨，市場預期美國政府原油供需政策不會太激進，會採取較為平穩的油價政策。