美債上限協商若真的未過…將有 「一兆美元白金硬幣」？ 專家：法理上完全可行

【撰文・金融人類學徒】

美國債務上限危機又又又來了

美國在今年1月19日又第79次的達到國會設定的債務上限，財政部長葉倫（Janet Yellen）開始採取「非常規」的審計手段來繼續償還政府債務，避免違約，並讓政府繼續支付帳單。

但再怎麼拆東牆補西壁，錢也不能憑空變出來。財長葉倫在日前正式通知國會議員，若不能再次提升債務上限，美國政府可能會在6月1日前耗盡現金。

是的沒錯，這已經是歷史上，美國國會第79次討論調高債務上限了。

然而，無論市場信與不信，美國財政部存放在聯準會的帳戶餘額，確實已經幾乎告罄，僅剩683億美元，僅剩上一周的一半。

19日中午，共和黨首席談判代表在與白宮代表的閉門會談中突然離場，隨著避免債務違約的最後期限逼近，談判再度陷入僵局的消息引發金融市場震盪。

不過，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在幾個小時後表示，雙方正在重啟談判，拜登總統派出的白宮談判代表也在不久後返回國會大廈。

由於2024年美國將舉行總統大選，因此共和黨不可能放過這個掐住拜登政府脖子的大好機會，希望將國家預算壓縮回2022年的水準，但拜登政府僅願意把聯邦支出維持在今年的水準不變。

前78次怎麼了？

在「去美元化」文章提及，由於美元具有國際儲備貨幣的至高地位，當全地球創造更多GDP的同時，就需要越來越多的美元在世界上流通與儲備。

在當今信用貨幣的時代，Money＝Debt。央行每創造出一塊錢出來，都有等值的一塊錢債務同等於被創造出來。因此為了全球（與自己）經濟的繁榮，美國政府得承擔發債、印鈔的老大哥責任。

從上圖可以看到，美國無論哪一黨執政，都會碰到債務上限危機。但2010年之後，兩黨越玩越大，越來越有「膽小鬼賽局*」的味道。兩黨越來越常觸碰，甚至跨過債務上限，導致部分政府機構停擺。

在2011年的「危機」中，甚至引發標普評級取消美國主權信用評級的AAA級，下調一級為AA+。由於美債利率被稱作「無風險利率」，為所有金融商品計價的基石。包括股票的未來收益折現估值、債券的風險利率溢酬、外匯市場交換交易的計算，選擇權的估值模型⋯⋯。

因此美債的信用危機，事實上等同於全球的金融危機。美債違約，等同於在金融世界丟下一枚氫彈。也因此，沒人認為美債違約這件事真的會發生。就是又一次的「狼來了」罷了。

1兆美元白金硬幣在板凳區待命

1兆美元硬幣是2011年美國債務上限危機期間出現的一個概念，是應對美國國會反對黨阻撓調高債務上限的一種策略。

具體的方式是，由財政部鑄造一枚面額1兆美元的白金硬幣，並將這枚硬幣出售給聯準會。在聯準會購買後，美國財政部在紐約聯邦儲備銀行的財政部存款帳戶（TGA）相應將增加1兆美元。

簡單來說，這只是美國政府兩個部門之間的資產互換（財政部拿1兆面額的白金硬幣和聯準會手上1兆市值的國債交換）。不會有新資金進入經濟市場，只是一個會計技巧。

也就是財政部靠著1兆美元的鑄幣替換聯準會帳上的1兆美元的國債債務，達到降低債務上限的目的。聽起來很神奇，但真的可行嗎？

法律依據

不只是美國，全世界各個國家都有發行紀念幣的傳統。雖然印鈔是聯準會的特權，但美國鑄幣局直屬於財政部，鑄造硬幣這件事情可是歸財政部管。紙幣的發行受到各種會計和數量的限制，但白金鑄幣則沒有。

根據1996年頒布的《美國法典》第31卷第5112條：財政部部長可以視情況發行用白金鑄成的特殊硬幣。

根據該法案，黃金、白銀等其他指定金屬所鑄造的硬幣金額，則被限制為50／25／10 ／5和1美元，但是白金硬幣可以鑄造成任何面額，因為法案沒有明確的限制面額上限。

這個法案原先是為了讓財政部發行特殊紀念幣，不是真的要讓人拿去花。但2011年碰到債務上限危機的歐巴馬總統，事後承認曾與當時的財政部長認真討論過「白金硬幣」的想法：

「我與財長和其他人討論了哪些選擇是可行的，因為這種情況以前從未發生過。這個事情的理論基礎是，我們有權發行這萬億美元的硬幣。然後在這個基礎上，我們可以償還美國國債。」

因此，法理上，一兆面額白金硬幣是完全可行的。

法理很豐滿，現實很骨感

對於這個破解債務上限危機的歪招，諾貝爾經濟學獎得主保羅．克魯曼（Paul Krugman）表示：

使用1兆面額白金幣「只是一個會計花招」，是「讓財政部繞過共和黨對於債務上限的政治勒索」。

而所有人都擔心，這種「白金硬幣」的解決方案，就像是潘朵拉的盒子。一旦打開了，最終會產生一個結果：動搖人們對美元和美國財政部的信心。

畢竟，任何一位正常人都知道，這不是支付政府帳單的正常方式。你知、我知，全球投資人也不是白癡。

發行1兆白金幣不僅會引發美國關於「聯準會與財政部」、「國會與白宮之間」的憲法危機。最終，更大大加深全球投資者，在未來某個時候無法及時獲得債務支付的可能性。

冒這麼不確定的風險，還不如回到兩黨談判桌上，把這場政治秀演足、給彼此的支持者看看就好，這樣做安全多了。畢竟，大家都出來混的，何必真的動刀槍呢？

但話又說回來，經歷過美股4次融斷，全球經濟暫停，全球央行聯手超大規模的量化寬鬆與全民灑錢的實驗之後，又有誰說這個1兆面額硬幣不會真的問世呢？

作者：金融人類學徒

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：面額一兆的美元銅板是美債上限危機的解方?