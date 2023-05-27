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出席土木技師公會全聯會代表大會 總統：共同努力推動國家建設

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統今（27）日出席「土木技師公會全國聯合會第11屆第2次會員代表大會」。總統府提供
蔡總統今（27）日出席「土木技師公會全國聯合會第11屆第2次會員代表大會」。總統府提供

蔡總統今（27）日出席「土木技師公會全國聯合會第11屆第2次會員代表大會」時，肯定土木技師公會是國家基礎建設的重要推手，也是讓台灣進步的關鍵角色。並期許土木技師公會與政府共同努力，推動危老建築重建、都更、社會住宅興建，也要嚴格查證工程的規劃設計和施工品質，讓台灣的建築能確實承受不斷變換型態的天然災害，為人民創造更多幸福與安全。

蔡總統致詞時表示，她一路擔任不同的職務，到現在當總統，都有土木技師公會的陪伴，也讓她覺得很窩心。到現在，她執政已經滿七年了，土木界的好朋友們依然一直提供很多建議，也給她很多鼓勵。她從大家身上學到了很多，例如土木技師公會全聯會理事長施義芳，就是她政策諮詢的對象。

蔡總統也感謝，每當台灣有天災或事故發生時，土木界的朋友們總是立刻投入救災，以及災後重建的工作。另外，在政府全力推動前瞻基礎建設計畫時，不論是城鄉建設、軌道建設，或是水環境建設，也都能看到大家的身影，跟政府一起完成許多重大的公共工程，而且如期如質。這麼多年來的相挺，土木技師公會是國家基礎建設的重要推手，也是讓台灣進步的關鍵角色。

蔡總統提到，現在政府還有很多事要拜託土木技師公會。例如危老建築的重建、許多都更工程，還有全台灣各地社會住宅的興建，政府都會加速來推動。為了因應全球邁向淨零轉型的趨勢，這些新建的建築相信都已經積極融入智慧節能的概念，導入更多減碳的工法和技術，提升整體建築的能源效率。

她表示，不僅如此，台灣位於環太平洋地震帶，再加上台灣這幾年受到極端氣候的影響。她要請土木技師公會積極辦理耐震標章認證，從規劃設計階段到施工階段，層層把關，嚴格地查證工程的規劃設計和施工品質，讓台灣的建築，能夠確實承受不斷在變換型態的天然災害，為人民創造更多的幸福與安全。

前瞻基礎建設 都更

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