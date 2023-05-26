台南人出身！Nvidia輝達身價破兆執行長黃仁勳抵台引爆動 預定台大畢典和COMPUTEX演講

走在產業最前端的輝達（Nvidia），帶動台灣的電子股，近日更因為AI趨勢話題引發關注，而Nvidia執行長黃仁勳也已經到台灣，日前被直擊現身饒河夜市，並且吃著麻花捲，他也將在週六（27）日至台大演講。

黃仁勳在明日將前往台大畢業典禮致詞，預定會在上午9時15分至9時35分演講，地點在台大綜合體育館。而昨（25）日他已經現身台灣，意外被粉絲發現他在饒河夜市，網路瘋傳他手提麻花捲袋子，悠閒逛著饒河夜市。

Nvidia營運亮眼，股價已衝上379.8美元，執行長黃仁勳的身價更是直衝到1兆元新台幣，在彭博億萬富豪榜排名提高至第37位，他來台除了參加台大畢業典禮致詞外，預計29日會參加COMPUTEX 2023電腦展現場發表主題演講，內容會談論加速運算與人工智慧，並在30日和全球媒體與分析師問答。

日前市場也傳出，黃仁勳可能會出席聯發科活動，因此他在台灣的行程備受外界關注，不過聯發科澄清，黃仁勳替聯發科站台為市場臆測。

黃仁勳出生於台南市，9歲與家人移民到美國，取得史丹佛電子工程學碩士學位，並在1993年創立了Nvidia。隨著人工智慧的興起，帶動Nvidia的數據中心晶片需求增加，吸引投資人進場，在昨日Nvidia股價飆漲24.4%，最後收在379.8美元，市值9400億美元（約等於28兆8622億元新台幣），也讓黃仁勳單日身價飆漲63.7億美元（約等於1955億元新台幣），今年他身價累積增加202億美元（約等於6202億元新台幣），增幅高達1.46倍。