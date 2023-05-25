歐洲商會：台灣能源安全太脆弱 再生能源進展緩慢

歐洲商會理事長尹容今（25）日指出，台灣的能源安全太脆弱，這是由於過度依賴化石燃料、缺乏可再生能源、天然氣儲存設施不足和電網基礎設施不夠完善所致。尹容還說，歐洲商會一直呼籲台灣轉向可再生能源，但台灣在方面進展緩慢。

歐洲商會今舉行歐洲日晚宴，蔡總統與歐盟駐台經貿辦事處處長高哲夫在晚宴上發表了演講，而這個年度晚宴吸引了逾750名嘉賓出席。

尹容在演講中指出，儘管台灣在亞洲風力發電和建立繁榮供應鏈方面一直引領潮流，但嚴格的本土零組件限制，減緩了進展，並使成本變得更加昂貴，這使得台灣在這一領域的領先地位面臨風險。台灣必須持續成為全球離岸風電市場中吸引國際投資首選之地。

此外，尹容還提到許可流程過於複雜的問題，他舉例而言，陸域風電的環境影響評估要求從250公尺高至500公尺，對目前約50%正在開發中的陸域風電項目造成影響，進一步加增了開發商在項目許可方面的不確定性，並延誤了台灣中小企業迫切需要的綠色能源供應。

尹容強調，這顯示出實現能源安全和零碳目標的野心與支持其實現的政策和程序之間存在明顯脫節。

為了增強能源韌性，尹容指出，除了現有的太陽能、水力和風力發電技術外，台灣應充分利用地熱能、浮動式離岸風電和綠色氫能的巨大潛力。為確保足夠和韌性的電網基礎設施，電網和能源儲存的建設必須與可再生能源容量上線的時間同步進行。

另，尹容也提到推動電動車轉型，在這方面政府需要在充電基礎設施建設方面提供補貼並改革現有的建築和土地利用規定。