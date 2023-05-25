4月製造業營業氣候測驗點轉跌 台經院：遇到亂流

台經院今（25）日發布最新景氣動向調查，4月製造業營業氣候測驗點為91.08，較3月減少2.06，結束先前連續五個月上揚態勢轉為下滑。台經院院長張建一表示，預期景氣最差應該就這一、二個月，台灣今年經濟成長率不會衰退，但出口在7月以前應該都不好。

觀察當前景氣，台經院景氣預測中心主任孫明德則形容，「快要到目的地了，但中間我們遇到了一些亂流」，儘管整體廠商認為4月景氣「好」的比率為9.8%，較3月大減20.9個百分點，是有調查以來掉最多的一次。但，整體廠商對未來半年景氣看法，看好廠商則由3月的21.2%，增加6.1個百分點至4月的27.3%，國內經濟態勢仍屬穩健。

此外，張建一還提到，廠商反映庫存持續再降，但究竟要降到什麼程度還得再觀察，不過後續需要關注的是，「在這麼高的物價下，庫存去化完成後，有沒有需求？這將是新挑戰」。張建一表示，今年經濟成長還有內需支撐，至於外貿則還是要看國際需求，「保2」有機會，但很拚，又加上目前影響景氣的不確定因素很多，整體經濟情勢確實不明確，也不好判斷。

台經院的製造業營業氣候測驗點一直是景氣領先指標，4月卻結束先前連續五個月上揚態勢轉為下滑，台經院分析，一方面是終端需求走弱，加上大陸疫後需求不如預期，廠商持續去化庫存，4月出口、外銷訂單與生產表現依舊疲軟，令製造業廠商看壞當月景氣表現。

服務業則受惠於清明連假及口罩令解除，消費人潮回流，令零售業者看好4月景氣表現，然受到美國地區性銀行面臨存款流失、資產價值縮水的挑戰，加上美國財長對於債務上限問題示警，致使金融市場動盪，令金融相關業者看壞當4月景氣表現。4月服務業營業氣候測驗點為98.56，較3月減少0.54，不過減幅有限，因此台經院研判服務業對景氣看法維持不變。

營建業方面，4月測驗點則再次轉為走升格局，4月營建業營業氣候測驗點為95.06，較3月上揚3.73。台經院分析，主要來自於營造業看好未來半年景氣表現，是因政府擴大建設力道能彌補部分營造需求滑落的缺口，且先期多件大型公共工程、工業廠房建置和商辦大樓重建計畫屬於長工期建設，得以支撐業者營收，加上政府放寬申請移工限制，有助於緩解缺工問題。