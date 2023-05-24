永續影響力論壇 產、官、學共同倡議「零淨台灣」

淨零轉型，勢在必行，經濟日報與台灣人壽共同舉辦「零淨台灣—2023永續影響力論壇」，今天邀請產、官、學界重量級人物共同倡議「零淨台灣」，包括如何透過政府的力量，進行淨零治理，還希望提供創意解方，從理論到實踐，發揮永續影響力。

論壇開場中信金控總經理陳佳文致詞，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫發表專題演講，題目為「淨零減碳的創意解方：從路徑到實踐」。壓軸的主題座談，以「減碳轉型的挑戰與轉機」為題，由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、台灣人壽總經理莊中慶、台達永續長暨發言人周志宏、逢甲大學風險管理與保險學系特聘教授許文彥等與談。