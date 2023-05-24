陳其邁也受不了老舊電網！中興電能搶五千億商機？

台灣停電快成日常一部分，這等亂象真能解決？台電推出10年5千多億元的強韌電網計畫，許多老牌重機電廠的設備堪稱關鍵，究竟他們如何協助台電推動計畫？卡進這波商機對公司業務幫助多大？

5月以來，高雄已發生三次無預警停電，不免令人想起2022年發生的「303大停電」，全台超過550萬戶沒電可用，還有夏季分區限電，不僅晚上黑壓壓一片，民眾也熱得汗流浹背。

此等亂象，讓高雄市長陳其邁無奈地說：「台電應加速電網更新。」

無獨有偶，高雄停電後，台電釋出代理董事長曾文生的影片，強調過去兩年發生全國性大停電，「台電公司非常地抱歉，我們檢討」，他也提到停電當下，電力系統有電，只是沒送到加護，變電站建設老舊使電網負荷過大。

因此，台電去年提出十年總經費5645億元「強韌電網投資計劃」，主要分為「推動分散電網工程」「精進強固電網工程」「強化系統防衛能力」三大主軸。

所謂電網，就是以輸送電力為目的，連結電力生產端與使用端的網絡，電網由發電廠、變電站、輸電系統、配電系統等建構而成。也就是說，台電要強韌電網，「設備」是最重要的元素。

這也讓許多台灣老牌重機電廠迎來春燕，從配電、儲能到整合系統，光是賺台電這一單，財報數字就能顯著攀升，股價更是驚驚漲。

中興電GIS設備堪稱電網計畫關鍵

其中，堪稱受益最廣的就是中興電（1513），台電強化電網韌性建設計畫中的配電、電表、儲能、整合系統，都與中興電的氣體絕緣開關設備（GIS）有關，也因此，中興電拿下台電161KV及345KV的GIS標案，訂單累積金額182億元。

目前台灣變電所分為超高壓變電所、一次變電所、二次變電所及一次配電變電所，適配的設備也不盡相同，但GIS是變電所的關鍵設備，中興電又是國內市占、技術的領先廠商，才能奪得標案並挹注營收。

當然，若要反映在營收數字，得視台電交期，不過甫公布前四個月的合併營收已一舉衝到歷史最高的72.73億元，年成長17.23％；而2022年的全年EPS累計為5.21元，更是十年以來最好的表現。

圖／GIS是變電所的關鍵設備，圖為大城變電所。陳之俊攝

士電深耕綠能因電網計畫受惠

另外，同樣深耕配電與電表領域的士林電機（1503），也因強韌電網計畫受惠，最新公布的3月合併營收為31.86億元，創歷年單月新高；而第一季自結營收89.74億元，也創下歷史單季新高。

士電曾提及，今年1月至3月的營運動能相對樂觀，其中包括重電、綠能及台電強韌電網計畫的訂單；其中，綠能是公司主要成長動能，若加上台電強韌電網計畫，預估最快2024年，綠能的業績占比可大幅提升至4成。

大同攻變電所與變壓器

近年投身綠能事業有成的大同（2371）也大啖台電的生意，去年底取得低壓智慧電表17.8億元、冬山超高壓變電所儲能案26.25億元等兩個標案，今年再拿下強韌電網計畫的大安超高壓變電所345KV電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案，未稅標案的金額就有19.3億元。

大同表示，大安超高壓變電所是電網強韌建設計畫「推動分散電網工程」的重要項目之一，位處台北市東區市中心的大樓，是首都核心變電樞紐，冷卻系統與變壓器、電抗器設備裝置位置高度落差達100公尺，創下重要關聯設備裝設位置落差最大的紀錄，為全世界首例。

強韌電網後，必須關注總電量供給

台電的強韌電網計畫高度仰賴重機電廠商的設備，另外還有東元（1504）、亞力（1514）、華城（1519）等老牌機電廠受惠，這波訂單也備受市場關注。

但回歸缺電根本問題，學者專家都認為，台電強化電網、廣設儲能可紓解燃眉之急，但總電量增加不足，難保全台大停電再次成民眾夢魘。

（本文出自2023.05.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）