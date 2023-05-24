快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

蔣經國文膽張祖詒105歲辭世 出版兩部小說兩度打破紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁也受不了老舊電網！中興電能搶五千億商機？

遠見／ 文· 郭逸
台電推出10年5千多億元的強韌電網計畫，許多老牌重機電廠的設備堪稱關鍵。取自台電官網
台電推出10年5千多億元的強韌電網計畫，許多老牌重機電廠的設備堪稱關鍵。取自台電官網

台灣停電快成日常一部分，這等亂象真能解決？台電推出10年5千多億元的強韌電網計畫，許多老牌重機電廠的設備堪稱關鍵，究竟他們如何協助台電推動計畫？卡進這波商機對公司業務幫助多大？

5月以來，高雄已發生三次無預警停電，不免令人想起2022年發生的「303大停電」，全台超過550萬戶沒電可用，還有夏季分區限電，不僅晚上黑壓壓一片，民眾也熱得汗流浹背。

此等亂象，讓高雄市陳其邁無奈地說：「台電應加速電網更新。」

無獨有偶，高雄停電後，台電釋出代理董事長曾文生的影片，強調過去兩年發生全國性大停電，「台電公司非常地抱歉，我們檢討」，他也提到停電當下，電力系統有電，只是沒送到加護，變電站建設老舊使電網負荷過大。

因此，台電去年提出十年總經費5645億元「強韌電網投資計劃」，主要分為「推動分散電網工程」「精進強固電網工程」「強化系統防衛能力」三大主軸。

所謂電網，就是以輸送電力為目的，連結電力生產端與使用端的網絡，電網由發電廠、變電站、輸電系統、配電系統等建構而成。也就是說，台電要強韌電網，「設備」是最重要的元素。

這也讓許多台灣老牌重機電廠迎來春燕，從配電、儲能到整合系統，光是賺台電這一單，財報數字就能顯著攀升，股價更是驚驚漲。

中興電GIS設備堪稱電網計畫關鍵

其中，堪稱受益最廣的就是中興電（1513），台電強化電網韌性建設計畫中的配電、電表、儲能、整合系統，都與中興電的氣體絕緣開關設備（GIS）有關，也因此，中興電拿下台電161KV及345KV的GIS標案，訂單累積金額182億元。

目前台灣變電所分為超高壓變電所、一次變電所、二次變電所及一次配電變電所，適配的設備也不盡相同，但GIS是變電所的關鍵設備，中興電又是國內市占、技術的領先廠商，才能奪得標案並挹注營收。

當然，若要反映在營收數字，得視台電交期，不過甫公布前四個月的合併營收已一舉衝到歷史最高的72.73億元，年成長17.23％；而2022年的全年EPS累計為5.21元，更是十年以來最好的表現。

圖／GIS是變電所的關鍵設備，圖為大城變電所。陳之俊攝
圖／GIS是變電所的關鍵設備，圖為大城變電所。陳之俊攝

士電深耕綠能因電網計畫受惠

另外，同樣深耕配電與電表領域的士林電機（1503），也因強韌電網計畫受惠，最新公布的3月合併營收為31.86億元，創歷年單月新高；而第一季自結營收89.74億元，也創下歷史單季新高。

士電曾提及，今年1月至3月的營運動能相對樂觀，其中包括重電、綠能及台電強韌電網計畫的訂單；其中，綠能是公司主要成長動能，若加上台電強韌電網計畫，預估最快2024年，綠能的業績占比可大幅提升至4成。

大同攻變電所與變壓器

近年投身綠能事業有成的大同（2371）也大啖台電的生意，去年底取得低壓智慧電表17.8億元、冬山超高壓變電所儲能案26.25億元等兩個標案，今年再拿下強韌電網計畫的大安超高壓變電所345KV電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案，未稅標案的金額就有19.3億元。

大同表示，大安超高壓變電所是電網強韌建設計畫「推動分散電網工程」的重要項目之一，位處台北市東區市中心的大樓，是首都核心變電樞紐，冷卻系統與變壓器、電抗器設備裝置位置高度落差達100公尺，創下重要關聯設備裝設位置落差最大的紀錄，為全世界首例。

強韌電網後，必須關注總電量供給

台電的強韌電網計畫高度仰賴重機電廠商的設備，另外還有東元（1504）、亞力（1514）、華城（1519）等老牌機電廠受惠，這波訂單也備受市場關注。

但回歸缺電根本問題，學者專家都認為，台電強化電網、廣設儲能可紓解燃眉之急，但總電量增加不足，難保全台大停電再次成民眾夢魘。

▌延伸閱讀：

不下雨如何靠水發電？搶救夏日「夜尖峰」供電危機

「台電拚零碳電力，「氫」裝上陣發電一小時減碳一公噸

核二2號機除役，未來會缺電？關鍵在4大爭議

（本文出自2023.05.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台電 停電 高雄市 陳其邁 曾文生 1513中興電 2371大同 東元 華城

延伸閱讀

中興電手握台電肥單 能見度至少看到2025年

聯合報社論／關於電的十八般騙術，仍在翻新技術

台電饋線開關遭雷擊起火 彰化市凌晨598戶停電

除濕機怎麼挑？台電曝「黃金公式」 3細節更省電錢

相關新聞

缺水缺電、台商回流也無奈！東鋼黃炳樺：不能放棄核能

台商回流投資台灣有哪些風險與機會？富邦舉辦2023永續大未來論壇，台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏指出，缺水與缺電將成為產業發展最大的挑戰；東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺則點出2050淨零規劃不可行，現階段不能放棄核能選項。

陳其邁也受不了老舊電網！中興電能搶五千億商機？

台灣停電快成日常一部分，這等亂象真能解決？台電推出10年5千多億元的強韌電網計畫，許多老牌重機電廠的設備堪稱關鍵，究竟他們如何協助台電推動計畫？卡進這波商機對公司業務幫助多大？

台美倡議遭陳冲批是「安慰劑」 經貿辦回應了

「台美21世紀貿易倡議」將簽署首批協定（first agreement），其中的貿易便捷化議題遭到前行政院長、新世代金融...

海外引資趁勝出擊！證交所率七公司赴星馬 彰顯台灣資本市場ESG亮點

臺灣證券交易所海外引資趁勝出擊，日前攜手國泰證券與馬來西亞Maybank，帶領瑞昱（2379）等七家上市公司赴星、馬兩國...

期交所聯手期貨商星國引資 共同拓展海外商機

臺灣期貨交易所國際引資腳步從未停歇，自去(2022)年12月啟動海外引資實體活動，即陸續赴新加坡、美國、日本與香港等地參...

IDC：台灣資服市場穩健成長 2027年市場達33.5億美元

根據IDC(國際數據資訊)最新全球服務市場追蹤報告(IDC Worldwide Semiannual Services ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦