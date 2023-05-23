台美貿易倡議有利多！關務署曝3大具體作為 「這類人」有望受惠

台美21世紀貿易倡議將於數周內簽署首批協定，而在貿易便捷化方面，財政部關務署今（23）日表示將有三大具體作為，其中民眾最有感變革在於，自美進口快遞貨物簡易報關擴大適用，自完稅價格新台幣5萬元以下調高至2,500美元（約新台幣7.5萬元）以下，經常自美國網購的民眾有機會受惠。

關務署表示，台美21世紀貿易倡議今年1月間完成第一階段談判，所涉議題包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等，關務署主要參與貿易便捷化議題談判，未來將有三大具體作為。

首先，在快遞貨物方面，現行台灣簡易申報程序規定新台幣5萬元以下才可適用簡易申報，未來自美國進口快遞貨物將調高到2,500美元（約新台幣7.5萬元）以下，皆適用簡易報關，協定並給予三年過渡期，可再延長一年。

官員表示，目前美國海關對於快遞貨物簡易申報條件已設在2,500美元以下，未來台灣調高後，雙方規定將一致。另外官員強調，僅限台美之間的快遞貨物放寬，若來自其他國家則仍維持現行5萬元以下。

對民眾而言，採簡易報關進口因程序較為簡便，通關速度比正式報關快，習慣自美國網購的民眾，未來有機會實際受惠。

其次，海關提供預先審核服務的範圍將擴大。官員表示，現行海關提供業者申請預審項目包含稅則、關稅估價、原產地等，未來將擴及關稅配額、退稅或稅款延期繳納計畫；另外申請人原本僅限進口人，未來也開放在美國的製造商或出口商，或只要能敘明理由的業者皆能申請預審。

官員解釋，預審服務是協助業者降低貿易不確定性，例如在進口貨品時，業者不確定貨物適用稅則，即可向海關提供型號等資料，確認進口時適用稅則。未來擴大範圍後，美國海關也同樣對我國業者提供對等服務。

第三，簡化自美進口文件行政成本。官員表示，現行針對部分涉及輸入規定貨品，會要求必須取得駐外館處（例如駐美代表處）文書驗證，未來原則上將免除這項要求，不過若基於環保、保存枯竭自然資源等理由，仍可要求驗證。

關務署表示，針對台美21世界貿易倡議的關務行政及貿易便捷化章條文，5月17日已召開說明會，邀請報關、承攬、運輸、倉儲、快遞及進出口貿易等公協會業者參與。

業者表示樂見台美雙方藉「台美21世紀貿易倡議」進一步促進彼此貿易往來，並盼政府持續促成與其他貿易夥伴國家相關談判；另表示部分內容相當程度促進快遞貨物通關便捷，建議海關留意邊境管理，才能在通關便捷及安全間取得平衡。

關務署回應，加速合法貨物通關及攔截非法貨物在關口是海關首要任務，對各方意見均相當重視，將據以精進相關作業措施。