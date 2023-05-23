是倖存國家還是意外國度？陳冲：兩岸似可折衝一紙台版亞伯拉罕協議

Survivor nation（倖存的國家）是2023年歐洲財經媒體的封面故事，指的是75年前立國的以色列，二次戰前由英國託管，成立時周遭有強烈敵意的阿拉伯國家環視，經過不計其數的大小戰役，現在是公認的經濟科技強國，但是各種問題依然叢生待解，前景堪憂，上周聯合國還在紀念巴勒斯坦人Nakba day（災難日），就是一例。

Accidental state（意外的國度）是2016年哈佛大學出版的一本書，講的是1949年以後的中華民國。當時國共戰爭，國民政府一路敗退，眼看將消失於國際社會，但卻出乎意料，韓戰爆發，聯合國介入，台北戰略地位凸顯，浴火重生，雖然一路走來跌跌撞撞，卻也成為全球半導體的重鎮，然而地緣政治角力的硝煙依然不散。

為何將這兩個地方相提並論？新世代金融基金會董事長陳冲表示 ，且看西方媒體近日的一段描述：「 1948年軍事專家預期（存活機率）五五波…..今日富足、安定、民主，挺過多次軍事威脅，克服天災，本身沒啥天然資源（除人力），經過多年卻成為創新基地，也是全球化的贏家」。這段針對以色列的評語，對台灣民眾而言，是否也相當眼熟？甚至有親切之感，因為中華民國有幾乎相同的經驗。

中華民國的確是全球化的受益者，在國際分工的大纛下，充分發揮比較利益，又擅於創新加值，已躋身全球20大貿易國。佛里曼在The world is flat一書中，曾稱許我們是「颱風圍繞的石塊，除了創新的人力外，沒有天然資源」，一次次由風災地震中站起 ，命運之神眷顧，內戰時勢如破竹的共軍，也受阻於古寧頭與八二三炮戰，嗣後逐步建立民主制度，更分階段發展經濟，累積出傲視世人的外匯存底。

以色列，依照1947年聯合國181號分治決議，本應與巴勒斯坦分別獨立，但自建國後紛爭不斷，世人觀感是，靠著風雨生信心過日子。而中華民國在1949年前後，內戰屢敗失利，風雨飄搖，列強已考慮放棄支持，也一度思考聯合國託管，民國39年行政院院會通過退出GATT時，竟是由駐美大使館提出，可見情勢詭異，嗣因韓戰，美援到位，1960年美國艾森豪總統甚至親訪台北，情勢乃幡然改易。

陳冲說，以色列與中華民國處境類似，最近國際媒體對以色列75周年評論的建言，台灣多可參考，但以色列有一條件是我所無，也就是亞伯拉罕協議（Abraham accords），這項重大突破，是2020年9月起，由美國牽線，陸續讓以色列與四個阿拉伯國家所簽的和平協議（我常戲稱是川普任內最大功德），提供以國相當程度的安全保障。

陳冲表示，當今中華民國政府既號稱對外關係良好，似可商請盟國出面斡旋兩岸，折衝一紙台版亞伯拉罕協議才是，不過鑒於亞伯拉罕是猶太教與伊斯蘭教共同起源的象徵，兩岸協議倒可比照 ，去異求同 ，改稱為「孔子協議」。如果兩岸領導人，真有政治智慧，其實也不必勞煩他國擔任Mediator了！

當然簽訂「孔子協議」的同時，也應考慮美方近年常稱我方是Non-NATO Ally，既然如此，彼此應有一些ally的實質關係吧，例如雙重課稅協議、真正對等的自由貿易協定（內容應有我方在意的基本款）、投資保障協定等，不要只弄個像安慰劑的21世紀貿易倡議，這樣對國內民眾也才有點交代。

這是否有點異想天開？陳冲說，也許，但是中華民國既然被稱為Accidental state，除了珍惜外，總應該有點創意吧！