台綜院4月電力景氣燈號連七藍 半導體用電三年半新低

台綜院今（23）日發布4月EPI電力景氣指數，4月全國產業用電量成長率再度陷入負成長，較去年同期減少5.85%，整體產業電力景氣燈號連續七個月呈現衰退藍燈。其中，4月台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退5.45%，製造業用電減少6.03%，服務業用電減少2.46%。

在半導體產業部分，台綜院表示，由於全球經濟走弱，晶片需求下滑情形持續在各領域擴散發酵，加上中國大陸疫後復甦放緩對消費性電子產品貢獻挹注減少，智慧型手機和 PC 等終端市場需求仍舊疲軟，半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，客戶訂單減少，產能利用率降低。

台綜院指出，半導體4月用電成長萎縮至4%以下，為近三年半以來新低，惟長期趨勢跌勢弛緩，電力景氣燈號尚維持衰退的藍燈。但由於半導體業高階製程訂單與出口減少，與用電量兩者走勢來看，產業景氣持續偏弱。

另在電腦、電子及光學製品業方面，雖有5G、高效 能運算及雲端資料服務需求維持，惟終端產品需求減緩，供應鏈庫存持續調整，消費性電子產品、液晶螢幕、筆電等終端產品減少，4月電腦、電子及光學製品業用電量成長減幅擴大，電力景氣燈號續呈衰退的藍燈。電子與資通訊產品出口訂單仍呈負成長，與用電量兩者走勢來看，產業景氣仍持續萎縮。

台綜院指出，延續2023年第1季全球通膨遲滯與升息壓力等不利影響，4月國際終端需求未見起色，產業鏈持續去化庫存，我國經貿壟罩在經濟衰退陰影下，國內投資降溫，商品出口不如預期，出口訂單連八個月呈現負成長。4月國內產業生產用電跌幅擴大，經濟成長仍陷景氣循環谷底。

台綜院預測2023年4月經濟成長率為負2.2%，同步下修第1季經濟成長率為負3.0%。

台綜院表示，全球景氣復甦腳步較預期緩慢，中國大陸解封未明顯推升全球經濟動能，國際終端需求低迷，4月國內產業用電跌幅擴大，尤其半導體業用電成長率自去年第4季衰退後每況愈下。目前大環境產業景氣走弱態勢不變，連帶影響國內經濟成長看法偏向悲觀。