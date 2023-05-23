持續衰退！4月外銷訂單連8黑 情況比陸封控時還糟

經濟部統計處昨天公布四月外銷訂單金額四二四點九億美元，較去年同期衰退百分之十八點一、也比三月減少百分之八點八，一如預期陷入「連八黑」，且經濟部預估五月仍會持續兩位數衰退，上半年負成長幾乎已成定局。

統計處處長黃于玲表示，累計今年一至四月外銷訂單一七八七點一億美元，年減百分之廿點六；四月外銷訂單較去年同期減少，主要是因為終端需求持續疲軟，客戶持續調整庫存，加上國際原物料價格低於上年同月所致。

黃于玲說，目前大環境並未明顯好轉，情況甚至比去年同期大陸封控還要糟，且各產業庫存去化進度不一，以資通訊為例，筆電去化較快，但需求有待回升；手機仍舊疲軟，而伺服器雖然表現較好，但已有需求趨緩的現象；網通產品則是相對理想，但因為占資通訊產品比重較低，助益不大。

至於上半年能否擺脫衰退趨勢，黃于玲指出，按照主計總處出口統計、各大廠商法說會看法及截至目前為止外銷訂單統計，上半年恐難以轉正。至於下半年則要觀察各產品去化庫存速度不一狀況，仍不放棄轉正空間。

黃于玲說，雖然高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技持續擴增，有助於挹注接單動能，但俄烏戰爭膠著、通膨升息壓力猶存，以及美中科技戰持續僵持，都加深全球經濟下行風險，恐制約貿易成長動能，影響外銷接單表現，後續仍需持續觀察並審慎因應。

針對四月外銷訂單金額，黃于玲指出，去年同期大陸封控衝擊巨大，基期較低，因此資訊通訊接單年減幅收斂至百分之○點九，但其餘包括電子、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠、化學品，衰退幅度都在雙位數以上，其中以塑橡膠年減三成六最多，其次則是化學品衰退三成五。

若以接單地區來看，自美國、大陸及香港、歐洲等地區接單大多呈現雙位數衰退，而自東協接單則因為客戶改變下單位置，而年增百分之○點一，結束連續六個月衰退。

儘管蘋果公司將於六月舉辦ＷＷＤＣ開發者大會，會中預期公布今年度新機，但統計處預估至少要等到下半年才會出現挹注科技貨品訂單的備貨潮。傳統貨品方面，因全球經濟展望不佳，廠商對設備投資意願保守，及國際原物料價格低於上年同月，均呈現大幅度負成長。