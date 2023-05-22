4月外銷訂單「連八黑」 統計處：上半年要轉正難度高

經濟部統計處今（22）日公布4月外銷訂單金額為424.9億美元，年減18.1%，陷入「連八黑」。

統計處預估5月外銷訂單金額為405億美元至425億美元，年減26.9%至年減23.3%，恐陷入連續九個月負成長。

去年4月正好是上海封城最嚴重時期，也是台灣外銷訂單最動盪時間。然而，去年低基期下，今年4月外銷訂單並未有大起色，僅從3月的年減25.7%收斂至年減18.1%。

統計處長黃于玲也同意，去年因上海封城，比較基期已偏低卻又呈現年減，而4月訂單金額也較3月呈現月減，顯示受到全球低迷、大陸內需未出現爆發性成長，以及廠商去化庫存持續，外銷訂單受挫程度遠超過去年。

如今已經預估5月仍未翻轉，是否可以代表上半年都會呈現衰退？黃于玲說，據主計總處出口預估，上半年出口會呈現負成長，各大廠商法說會看法及截至目前為止外銷訂單統計，上半年恐難以轉正。

至於全年是否受到牽連，她認為，台灣外銷訂單往例都是下半年，再加上部分產品去化庫存速度不一，如果去化庫存告一段落，下半年仍有機會可以轉正。

按主要貨品分析，資通信產品從3月衰退26.3%，4月大幅回升，呈現年減0.9%，差一點翻正。黃于玲解釋，表現大幅度改善主因仍是去年上海封控影響最深的是資通信產品，其次是資通信產品中的產品去化庫存速度、需求不一，所以4月看到短暫改善，但仍未看到翻轉跡象。

對於資通信產品去化庫存情勢，黃于玲說，筆電去化庫存速度較快、手機則相對來說比較疲軟。而像是伺服器過去幾個月的訂單表現較好，但現在整體需求呈現趨緩；而網通設備訂單量都呈現正成長趨勢，然而其占比較小，對於整體表現影響小。

其餘科技產品則未有大幅改善，電子產品受到供應鏈庫存調整影響，年減逾二成，為「連六黑」。面板價格逐漸攀升，4月電視面板已呈現年增，顯示庫存去化已回到比較健康水準，需求量也呈現月增，也讓面板年減幅度縮小至19.0%。

而蘋果將於6月6日舉辦WWDC開發者大會，預期將會公布今年度手機新品。對於是否能挹注到台廠訂單，黃于玲說，預期發表會將會刺激資通信產品及電子產品訂單，但往年手機新品都是集中在9月上市，真正的挹注還是要等到下半年才會看到備貨潮效果。

傳統貨品方面，因全球經濟展望不佳，廠商對設備投資意願保守，及國際原物料價格低於上年同月，均呈現大幅度負成長。

美國、中國大陸及香港、歐洲及東協過去幾個月都呈現「四大皆空」。但在4月表現上出現轉機，由東協地區一枝獨秀，以訂單金額64.4億元，創同月新高，0.1%年增率翻正，終結「連六黑」。

對此，統計處說明，東協此次受惠於轉單效應，部分訂單從歐洲地區改從東協下單，但並非生產基地調整。

至於台廠殷殷期盼的大陸地區內需是否有提升？統計處說，大陸內需以年比較表現不錯，如餐飲成長43.8%、商品零售年增15.9%，但這樣的大幅度成長仍是因為比較基期較低因素。

另一方面，大陸社會消費品呈現月減，顯示整體消費力道仍舊不足，加上民眾消費主要集中在汽車、油品及服裝，這些都不屬於台灣主力訂單產品，所以現階段對於台灣訂單挹注有限。

據外銷訂單受查廠商對5月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為49.0，預期5月銷訂單金額將較4月減少，但資通信產品及光學器材動向指數分別為50.8及53.1，呈現較樂觀。