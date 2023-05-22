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連8黑！4月外銷訂單424.9億美元 年減18.1%
經濟部公布4月外銷訂單，一如預期連8黑，經濟部表示，4月外銷訂單424.9億美元，年減18.1%、月減8.8%，經季節調整後減少2.8%，累計累計1~4月外銷訂單1787.1億美元，年減20.6%。
經濟部表示，4月外銷訂單持續減少，主要因為全球經濟受通膨及升息影響，終端需求續疲，客戶持續調整庫存，加以國際原物料價格低於上年同月所致，而按貨品別觀察，由於終端需求走弱，產業鏈持續消化庫存，加上面板價格低於上年同月，致資訊通信產品、電子產品及光學器材分別年減0.9%、21.9%及19.0%。
經濟部表示，由於全球經濟展望不佳，廠商對設備投資意願保守，及國際原物料價格低於上年同月，加以海外同業競爭，致塑橡膠製品、化學品、基本金屬及機械分別年減36.6%、35.1%、26.5%及21.0%；而外銷訂單海外生產比50.0%，較上年同月上升4.5個百分點，主因上年同月受中國大陸封控措施影響產能，基期較低所致。
經濟部指出，展望未來，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技持續擴增，有助於挹注接單動能，惟俄烏戰爭膠著、通膨升息壓力猶存，以及美中科技戰持續僵持，均加深全球經濟下行風險，恐制約貿易成長動能，影響外銷接單表現，後續仍需持續觀察並審慎因應。
經濟部表示，據外銷訂單受查廠商對5月份接單看法，預期接單將較4月份增加之廠商家數占18.2%，持平者占59.4%，而減少者占22.3%，按家數計算之動向指數為48.0；按接單金額計算之動向指數則為49.0，預期5月份整體外銷訂單金額將較4月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為50.8、47.6及53.1。
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