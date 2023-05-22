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立委盼提法治評估 數位部8月底提媒體議價各版本分析

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部部長唐鳳上午赴立法院交通委員會就「『電子發票整合服務平台』登入系統出現資安缺失，如何就全國政府部門各系統進行資安系統盤點及改善」進行專題報告。記者林伯東／攝影
數位發展部部長唐鳳上午赴立法院交通委員會就「『電子發票整合服務平台』登入系統出現資安缺失，如何就全國政府部門各系統進行資安系統盤點及改善」進行專題報告。記者林伯東／攝影

外界關心的新聞媒體議價相關進度，立法院教文委員今（22）日最終決議，數位部三個月內提供整合各國法制跟委員版本的優缺點分析後，並向教文委員會提出書面報告。

立委范雲今日提出，其他國家如何因應數位平台對媒體之衝擊，包含澳洲、法國與捷克都已完成相關立法，美國、加拿大與紐西蘭則正在推動立法。而加拿大與紐西蘭更是由行政部門主動提出草案，顯見國際對於此議題均予以高度重視；再者，范雲亦指出，目前在台灣，Google與Meta並未就使用新聞，付費給任何一家媒體，卻在全球其他近20個國家付費給一千多家媒體。我國的立法進度卻落後。

根據數位部報告中所提到的各國立法進度，已經完成立法的國家分別是，澳洲目前採取議價模式，主要由財政部立法、法國則是採取著作鄰接權，由國會立法、捷克則是著作鄰接權，由國會立法；另外，仍在立法階段中的美國則是採取集體議價，目前正由國會提案中；加拿大則是採議價方式，由遺產部提案。

根據教育文化委員會決議部分，數位部將整合整體媒體議價各種模式、研擬行政院相關版本，於三個月內、預估8月底向文教會提出。但官員強調，並不是提出立法草案，僅是就各國法制研究跟委員的版本分析各版本優缺點提出報告。

立委張其祿在立法院交委會質詢時也提到該決議，並要數位部不用都學澳洲模式，能不能融合出台灣模式，因為大家期待太深了。唐鳳表示，新聞有價絕對支持，每個解決方案，會在行政院協調之下，以及新一輪對話盡量開始收斂。

張其祿也質疑，是否Google提出共榮方案後就打發掉我們？唐鳳說，數位部立場一直都是，Google要不要提出共榮方案，跟立法是脫鉤的。

數位部

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