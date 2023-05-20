出口衰退拖累 Q1經常帳順差3年新低

新冠疫情「紅利」消退了，中央銀行昨公布今年首季國際收支，經常帳順差、金融帳淨流出雙雙衰退。經常帳順差為一百九十億美元，創三年最低，金融帳淨流出（淨資產）增加一二一點九億美元，縮至九季新低，國際收支順差四十七點二億美元。

央行經研處副處長曹體仁說，今年首季經常帳順差年減一百二十二億美元，主因有二，包括商品貿易順差減少，以及服務收支從順差轉為逆差。

曹體仁解釋，受到全球景氣趨緩及廠商去化庫存效應，出口續為負成長，進口亦因國際原物料價格下跌及需求疲弱而減少，致出口減額大於進口減額，商品貿易順差降至一百二十點三億美元，為九年最低水準，較去年同季減少八十點三億美元。

央行分析，商品貿易、服務貿易回到疫情前的常態，面臨「去庫存」，新增需求也降低，導致商品貿易順差減少。