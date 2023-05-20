台美貿易倡議／學者：他國可循此模式與台合作

台美二十一世紀貿易倡議預計數周內簽訂首批協定，學者認為，這是拜登政府上任後簽署的第一個經貿協定，對台灣經貿發展是重要里程碑。

中經院副研究員兼資深副執行長顏慧欣表示，美國對國際釋放出「二個正面且重大訊息」，一是台美建立了新經貿秩序的起點；二是協定的簽署並未違反一中紅線，將有助其他國家卸下心防，也能循此模式與台灣簽署各種協定。顏慧欣說，第一階段協議涵蓋的五項議題具立即性效益、制度性效果；首先貿易便捷化、服務業國內規章、中小企業三項議題，「對出口到美國的產業，不論高科技半導體或傳產紡織、化工產業，出口通關都會因貿易便捷化協議，速度變快、文件作業減少。」

另兩個領域則影響到國內政府機關，顏慧欣表示，美方讓意象概念具體化為書面文字，呈現國際協議的新架構、新範本，台美雙方政府對行政效益、公務人員都有嚴謹的規範與作為，也會有良好法制作業程序，亦可讓各國卸下過去擔心觸怒大陸的心防，有利我國與其它國家經貿合作的推動。「這會是長遠性的影響，產業會逐漸感受到。」

中央大學經濟系教授邱俊榮指出，台美貿易倡議首批談定的五個議題都還在淺水區，更大的成果會落在深水區的後七項，包含農業、以勞工為中心的貿易、標準等領域，尤其美國重視勞動人權，這會讓台灣經濟體質做出轉變；標準的談定也相當重要，尤其發展數位貿易、資安領域標準，對產業轉型升級、接觸更廣大市場等，都有幫助。

邱俊榮指出，政治層面上，過去許多國家礙於中國政治因素干擾未與台灣談經貿協定，若美國與台灣簽訂貿易倡議，其他國家就沒有後顧之憂。

其次，從經貿發展考量，以勞工為中心的貿易、綠色環保都是CPTPP涵蓋項目，美國願意與台灣簽定相關協議，意味著在這些項目認可台灣，有助台灣申請CPTPP。

台美去年啟動二十一世紀貿易倡議，議題共十二項，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟及服務業國內規章。

學者期待簽署首批協定，有望讓台灣往簽訂FTA（自由貿易協定）及CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）方向邁進。