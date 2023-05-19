美台21世紀貿易倡議第一部分達成協議 將簽署首批協定

美國貿易代表署（USTR）18日表示，美國和台灣已針對「21世紀貿易倡議」的第一部分達成協議，台灣貿易談判辦公室也稱將在未來數周內簽署首批協定（first agreement），顯示台美雙邊實質經貿關係出現大幅進展。

美國貿易代表署表示，在美台21世紀貿易倡議達成初步協議後，將開始其他較複雜貿易領域的談判，包括農業、數位貿易、勞工和環境標準、國有企業以及非市場政策和做法等。

美國貿易代表戴琪也在一份聲明中表示，這項協議強化美台關係，並且彰顯雙方能攜手合作推動各自國內的貿易優先議程，「我們期待繼續這些談判，最終敲定一項強力的高標準貿易協定，以因應21世紀的經濟挑戰」。

美國貿易代表署表示，海關和貿易機制的條文將降低美國企業出口產品到台灣的繁文縟節，允許電子報觀及網路支付關稅和規費，縮短船舶的等待時間，監管行為和服務業監管的條文則尋求精簡希望跨境營運企業的執照申請流程，推動公平的競爭機會，至於反貪腐條文的基礎為美墨加協定處理貿易和洗錢相關規範，中小企業條文希望促成跨境投資與金融。

台灣經貿辦形容這項協議「具歷史重要性」，目標是在今年底前完成所有剩餘議題的談判，並表示雙方將在簽署文件上敘明，雙方尋求強化台美經貿關係，達成一項高標準且具經濟意義的貿易協定，且未來在此基礎上可增進彼此共同的優先事項。

台灣行政院經貿辦公室先前表示，台美第一階段談判內容，主要針對關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業規章、反貪腐及中小企業等五項議題，充分討論並有共識。