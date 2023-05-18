青年就業意願低！ 勞動部：覓高薪產業

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

青年就業難！民進黨立委賴惠員18日於立法院質詢勞動部第二期青年就業計畫，勞動部次長李俊俋回應說，會透過訓練將青年引導到重點產業，提高青年薪資。時代力量王婉諭也提問，青年失業率仍居高不下，未來如何改善？李俊俋說，目前青年就業意願低，盼能以高薪的重點產業，提高就業意願。

就業方案不受青睞

民進黨立委賴惠員質詢指出，勞動部曾宣布，預計投入160億元進行第二期青年就業方案，尤其聚焦於未來職涯發展、青年低薪與非典型就業等狀況。但她指出，自4日正式啟動青年就業方案，並沒有獲得青年的青睞，請問次長知道現在社會新鮮人起薪大概是多少嗎？

李俊俋回應說，大概2.8萬到3萬。賴惠員趕緊指正說，「沒有那麼低啦」，大概是3萬2到3萬4之間，但這已經讓許多青少年生活遇到困境，目前勞動部盼能提高青年生產力，但具體而言，勞動部會如何應用這160億協助青年就業？

引青年往重點產業

李俊俋表示，目前青年就業習慣已經改變，很多年輕人都喜歡身兼數職的「斜槓」生活，但如果服務業或住宿餐飲產業，薪資恐怕不會改變太多，所以勞動部提供訓練，讓青年往重點產業發展，薪資自然會提高。

賴惠員表示，但轉型到專業重點產業有一定難度，呼籲增加甲級證照的種類與數量，提供更多元證明技能的方式。李俊俋沒有正面回應，而是認同賴惠員的說法表示，鼓勵青年參與訓練或考取證照，這都有助於提高他們的薪資。

青年不願意就業？

王婉諭則拿出勞動部第一期青年就業方案的成果數據說，第一期方案希望能夠降低青年失業率到一般失業率的兩倍以下，但經過四年的時間、133億的投資後，青年失業率卻沒有改善，執行面上遇到什麼困境？

李俊俋表示，該計畫協助將近75萬名青年就業，雖然降低青年失業率的目標沒有達成，但會在第二期計畫持續努力。

王婉諭表示，所以第一期計劃沒有達標的狀況，進行了什麼檢討？李俊俋回應說，目前面對的狀況很多，如青年就業意願沒有過去高，導致青年失業率難以下降。王婉諭追問，所以會如何處理？李俊俋認為，為了提高青年就業意願，會引導他們進入較高薪資的產業。

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