集邦：全年伺服器出貨量持續下修 預估年減2.85％

集邦（TrendForce）今（17）日表示，由於四大CSP陸續下調採購量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期間下調全年出貨量預估，分別年減15%及12%，加上中國大陸內需受地緣政治及經濟影響，伺服器需求展望不佳。預估今年全球伺服器整機出貨量將因此再下修至1,383.5萬台，年減2.85%。

TrendForce表示，上半年伺服器市況並不樂觀，第1季受淡季效應與終端庫存修正影響，伺服器出貨量季減15.9%；第2季由於過往產業旺季並未如期發生，季增預估僅9.23%。此外，除了OEM調降出貨量、中國大陸內需以及供應鏈庫存持續調整等持續影響伺服器出貨量之外，ESG議題使CSP延展伺服器使用年限，進而降低採購量，同時順應企業控制資本支出，OEM提高舊平台的支援年限，也是影響市況的原因之一。

集邦表示，今年市場熱議的ChatBOT也確實帶動AI伺服器出貨量，包含Microsoft、Google等雲端服務商都積極投入，TrendForce預估2023年AI伺服器出貨量年增將逾10%。不過，由於目前AI伺服器占整體伺服器出貨比例仍不及1成，故尚無法反轉整體伺服器疲弱態勢。

集邦強調，今年伺服器市場是否能翻轉端看庫存去化速度，依據目前進度來看，短則今年下旬；長則至2024上半年。同時，庫存去化進度也將影響新平台的導入時程，並降低原廠DDR5轉產及降價意願，依目前市況預測，仍不排除全年伺服器出貨量會持續下修。