立凱電與ICL專利技術授權合作 鄭文燦：促綠能領域發展

行政院副院長鄭文燦今（16）日出席「立凱電與以色列化工集團（ICL Group）專利與技術授權合作換約儀式」時表示，立凱電（5227）不僅是磷酸系鋰電材料與智財供應商，更透過授權合作方式，與國際電池大廠合作開發不同產品，今日該公司與ICL公司專利與技術授權合作換約，為台美合作畫下一重要里程碑，相信將能促進台美在綠能領域更大的合作，創造雙贏局面。

鄭文燦到場後，首先觀賞立凱電與ICL公司介紹短片，接續見證雙方換約儀式，並與貴賓們合影留念。隨後，他致詞時表示，ICL是一家以色列公司，投資布局全球，並已成功獲得美國能源部依照「兩黨基礎設施法」補助1.97億美元，預計今( 2023 )年8月在美國密蘇里州聖路易斯，投資4億美元建造美國首座大型磷酸鐵鋰（LFP）材料廠，未來年產能可達3萬噸，不僅可望打破中國大陸廠商壟斷磷酸鐵鋰材料市場的局面，亦有助美國電動車產業發展。今日立凱電與ICL公司專利與技術授權合作換約，不啻為台美合作劃下一重要里程碑。

鄭文燦指出，立凱電在磷酸鐵鋰材料研發領域擁有多項專利，並持續投入研發，保持技術領先優勢，不僅是磷酸系鋰電材料與智財供應商，更透過授權合作方式，與國際電池大廠合作開發不同產品，而此授權合作模式也成為台灣電子產業發展的新模式，有助促進相關產業整體發展。

鄭文燦表示，他於桃園市長任內，即非常支持綠能產業發展，許多電池廠商最早皆以桃園為研發基地，立凱電即是其中深耕超過十年的佼佼者，至盼透過今日立凱電與ICL公司的換約，促進台美雙方在綠能領域更大的合作，並進一步延伸至5G、半導體、電動車、教育及生技等各領域，創造台美雙贏局面。