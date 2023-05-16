紡拓會組團參加TECHTEXTIL紡織品展 遠東新、新纖參展

紡拓會組團參加於美國亞特蘭大舉辦的「2023年北美TECHTEXTIL產業用紡織品展」已於上週閉幕，本屆展覽共徵集了7家紡織業者參展，包含遠東新（1402）、展頌、鼎基（6585）、新光合纖（1409）、六上、項全及緹亞等，展出項目包含創新研發及技術領先的高性能紗線、功能性衣著用布副料及智慧紡織相關產品。為增加臺灣廠商的曝光度，紡拓會於展場入口製作廣告立牌，成功吸引買主造訪臺灣館。根據現場調查指出，造訪台灣館買主超過500人次，預計商機100萬美元以上。

紡拓會執行經濟部國際貿易局委辦的「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，於本展設立台灣精選紡織品專區，將台灣紡織業者的百餘項產品以ClothTech & SportTech、ProTech & Medtech、Accessories & Yarns等三大主題展出，產品以符合醫療及安全防護等產業用機能性紡織品為主，凸顯台灣業者紡織研發實力與創新優勢，有效協助台灣廠商進行推廣。

此次展出吸引如潛水界愛馬仕的美國潛水用具品牌Halcyon Dive Systems、荷蘭工業用高強度纖維品牌Teijin Aramid、美國專業露營用具品牌Enlightened Equipment、英國醫療服飾品牌James Heal及美國永續工作服品牌Arborwear等國際品牌買主到場參觀，並對專區的導引效果讚譽有加，此外亦運用線上展示平臺，擴增臺灣業者產品曝光數量，透過線上線下整合行銷方式，協助買主快速掌握臺灣紡織品特色及搜尋適合的供應商。

本屆北美TECHTEXTIL展共有來自臺灣、美國、德國、比利時、荷蘭、西班牙、印度、義大利、哥倫比亞、韓國及中國大陸等21國282家參展商展出包含工業用、車用、建築用、防護用及功能衣著用等產業用紡織品。本展同期同地另有縫製機械展TEXPROCESS展，雙展共吸引約7,000人次入場參觀。