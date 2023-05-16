童子賢談低碳轉型 昔日提倡重啟核一、核二 今避談「某一種能源」

和碩董事長童子賢昨（15）日受訪說自己過去反核，但提倡要重啟核一、核二。他今（16）日再被問起此事時，閉口不談核能，致詞時甚至以「某一種能源」帶過，強調減碳不能只靠單一能源，而要有黃金比率，無論是能源、工業及消費都要改善。

童子賢今出席「2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會」時被問到核能議題。他表示，今日主題為產業低碳轉型，認為所有降低碳排能源手段、消費及工業生產方法都應重視，不是只有在談單一能源的型態，而是要有黃金比率。

而當媒體詢問上周與經濟部長王美花出海看海能風場的感想，童子賢說，看到架起來的風場相當壯觀，並說其尖峰發電量可以抵過半座核能發電廠，認為台灣還是需要持續開發綠色能源。

童子賢致詞提到，台灣因為高度仰賴進出口及地狹人稠，低碳轉型已經是無法迴避問題，「我們低碳轉型目前為止，準備也準備不夠好一樣」。

他解釋。台灣GDP高度仰賴進出口，當碳關稅開始開徵時，台灣若沒有完成低碳轉型，那麼就會陷入一個不利位置。其次，台灣山多平原少，如果海平面上升，預計有35%至40%的平地將會海水淹沒，包括高雄旗津、台南七股及台北大稻埕可能都會受到衝擊，屆時就會感受到切膚之痛。

他接著說，媒體在會前問他關於「某一種能源的問題」，強調低碳轉型不是只有一種能源，能源、運輸、工業部門、生活部門、建築部門都分別會對碳排產生巨大影響，能源僅占一部分，所以整個低碳轉型必須要好幾個部門努力才有可能達成。

面對台下電子業，他最後強調，台灣電子業在進出口貿易比重愈來愈高，認為大家都是某一種能源的問題的主角，做得好就是受惠者，做不好就是受害者，需要不同的部門、不同領域的人，來優化我們的生產流程。

針對核能及減碳議題，經濟部次長林全能說，政府有很明確的執行計畫，如去年公布「2050淨零碳排路徑圖」，其中與能源就有兩、三項，也包含風電、光電加大投入、開發地熱、海洋能等前瞻能源，以及氫能計畫。

他表示，減碳路徑非常多，每個路徑都會去檢視、做適當處理，而核能要面對核廢料問題，民眾對於核能支持度也要有所探討。