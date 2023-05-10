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出口連8降警訊！前財長劉憶如：中美貿易戰轉單效應 台灣嚴重受傷

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
香港北威國際集團董事總經理劉憶如。記者林伯東／攝影
香港北威國際集團董事總經理劉憶如。記者林伯東／攝影

前財政部長、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如今（10）日出席北威集團論壇，針對「2023下半年經濟情勢展望」一題，擔憂看台灣GDP連續兩季負成長、4月出口連八降，示警出口可能不光受到國際影響，還受到「國際貿易轉單潮，中美貿易戰之下，台灣正在受到嚴重傷害」，她拋出「台灣必須探討國際貿易間轉單效應，並尋求對策」議題。

「美中貿易較勁，台灣未蒙其利、先受其害」，劉憶如說，如果台灣不能有效因應，放任貿易移轉效應持續擴大發酵，美國對中國大陸貿易減少、轉單卻非轉到台灣，白話解釋，「這代表未來即便國際景氣好轉，台灣出口與經濟成長恐也難回到從前。」

劉憶如說，去年9月台灣出口出現負成長以來，已經連八降，前四月出口年衰退17.7％，寫2008年金融海嘯以來同期最深跌幅；此外今年連兩季GDP正成長，已經符合連兩季經濟成長負成長的「經濟衰退」定義。

如果細看出口下滑市場，除了對日本小幅增加，其餘市場都在下滑，但日本佔台灣出口比重小，對台灣影響程度，不如中國大陸與香港前四月重挫下滑，美國也出現下滑。

「市場都說，國際景氣差，才影響台灣出口下滑」，劉憶如坦言她對這種說法打問號，因為去年9月至今，全球經濟成長率其實維持正成長，去年全球年成長率3.4％，但同期時間，台灣出口與GDP雙雙負成長，顯示台灣經濟問題，並非光是國際經濟趨緩導致，還有其他原因。

至於是甚麼原因？劉憶如說，還有美中貿易站造成的轉單效應，美國對中國大陸減少進口，影響的就是中國大陸減少對台灣進口。劉憶如說，觀察台灣十一大項出口，可以看出今年前四月全面下滑，最嚴重為勞力密集，「看得出美國減少對中國大陸進口產品，進一步影響到台灣」。

劉憶如分析，2018年中美貿易戰初開打，台灣的確獲得一些轉單效應，但長期展望，全球供應鏈重組，貿易移轉效應擴大發酵，轉單並非轉到台灣，很多反而轉到歐盟，例如美國減少對中國大陸紡織、需求轉向歐盟等。

對於許多業者認為只要國際景氣恢復，台灣出口表現也許會恢復，但劉憶如說，美債長短殖利率自去年10月起開始倒掛，3個月天期與十年期差距已經擴大，依據歷史經驗，「一旦利率倒掛，就一定會發生景氣衰退」，時間點通常落在「1到2年間」。

美國 景氣

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