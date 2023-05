銀行接連倒閉 前美財政助理部長：應正視美國銀行危機

訪台中的美國財政部前助理部長蘇騏(Mitchell A. Silk)今於一場演講中表示,美國矽谷銀行、標誌銀行、第一共和銀行倒閉有許多共同點,銀行、金融危機正在發生中,尚未有減緩的趨向,認為各國金融單位一定要正視美國的銀行危機。

美國矽谷銀行(SVB)倒閉事件舉世矚目,「台北論壇基金會」與「薛智偉坣娜猶台文化交流協會」合作,邀請正在台灣訪問的美國財政部前助理部長蘇騏以「繁榮與蕭條: 矽谷銀行和標誌銀行的故事—對全球金融體系的影響」(Boom or Bust: The Tale of SVB and Signature — Implications for the Global Banking System)為題發表演說,深入探討矽谷銀行倒閉事件的相關效應。

蘇騏於演說中首先指出,矽谷銀行、標誌銀行、第一共和銀行倒閉有許多共同點,這些共同點包括,三個銀行的管理階層對風險管理完全不在意,對快速上升的利率完全沒有準備;它們的存款太集中;它們的存款有太高比例沒有中央存款保險;它們把存款放在加密貨幣以求收益,但加密貨幣波動太大,結果反而虧錢;對社群媒體的快速傳播也沒有準備,因此社群媒體一報導壞消息,存款迅速流失,導致銀行危機。

蘇騏強調, 值得注意的是這三家銀行倒閉的規模超過了2008金融危機時倒閉的銀行,美國及世界正在進入一個方興未艾的危機。

蘇騏認為,美國的銀行監管機制也出現了問題,並指出,監管單位出手太慢, 而且打破很多監管規則,使得銀行更有恃無恐,更願意冒風險,更不負責。長期的問題在於監管單位到底應該全額承受?還是銀行自行負責?該由納稅人付錢救銀行?還是該由銀行自己負責?如果由銀行自行負責,造成金融系統垮掉,那又怎麼辦?究竟監管單位該下重手?下輕手?還是不下手?

客觀上來說,蘇騏認為未來的金融、銀行還是會碰到系統性的問題,一來總體經濟的風險會繼續增加,二來美國聯準會對流動性的掌握是否夠精準,不會老落在市場後面,再來,銀行監管很難監管到貪婪及愚蠢,而貪婪及愚蠢在市場中是不會少的,最後,社群媒體已經是我們生活的一部份,因此社群媒體對銀行風險的影響一定要仔細評估。

蘇騏說,美國的銀行危機也會在別國發生,現在美國的銀行金融正處於危機當中,還沒減緩的趨向,以各國銀行和美國金融的連動,各國金融單位一定要正視美國的銀行危機。