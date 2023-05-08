銀行接連倒閉 前美財政助理部長：應正視美國銀行危機

訪台中的美國財政部前助理部長蘇騏（Mitchell A. Silk）今於一場演講中表示，美國矽谷銀行、標誌銀行、第一共和銀行倒閉有許多共同點，銀行、金融危機正在發生中，尚未有減緩的趨向，認為各國金融單位一定要正視美國的銀行危機。

美國矽谷銀行(SVB)倒閉事件舉世矚目，「台北論壇基金會」與「薛智偉坣娜猶台文化交流協會」合作，邀請正在台灣訪問的美國財政部前助理部長蘇騏以「繁榮與蕭條： 矽谷銀行和標誌銀行的故事—對全球金融體系的影響」（Boom or Bust: The Tale of SVB and Signature — Implications for the Global Banking System）為題發表演說，深入探討矽谷銀行倒閉事件的相關效應。

蘇騏於演說中首先指出，矽谷銀行、標誌銀行、第一共和銀行倒閉有許多共同點，這些共同點包括，三個銀行的管理階層對風險管理完全不在意，對快速上升的利率完全沒有準備；它們的存款太集中；它們的存款有太高比例沒有中央存款保險；它們把存款放在加密貨幣以求收益，但加密貨幣波動太大，結果反而虧錢；對社群媒體的快速傳播也沒有準備，因此社群媒體一報導壞消息，存款迅速流失，導致銀行危機。

蘇騏強調， 值得注意的是這三家銀行倒閉的規模超過了2008金融危機時倒閉的銀行，美國及世界正在進入一個方興未艾的危機。

蘇騏認為，美國的銀行監管機制也出現了問題，並指出，監管單位出手太慢， 而且打破很多監管規則，使得銀行更有恃無恐，更願意冒風險，更不負責。長期的問題在於監管單位到底應該全額承受？還是銀行自行負責？該由納稅人付錢救銀行？還是該由銀行自己負責？如果由銀行自行負責，造成金融系統垮掉，那又怎麼辦？究竟監管單位該下重手？下輕手？還是不下手？

客觀上來說，蘇騏認為未來的金融、銀行還是會碰到系統性的問題，一來總體經濟的風險會繼續增加，二來美國聯準會對流動性的掌握是否夠精準，不會老落在市場後面，再來，銀行監管很難監管到貪婪及愚蠢，而貪婪及愚蠢在市場中是不會少的，最後，社群媒體已經是我們生活的一部份，因此社群媒體對銀行風險的影響一定要仔細評估。

蘇騏說，美國的銀行危機也會在別國發生，現在美國的銀行金融正處於危機當中，還沒減緩的趨向，以各國銀行和美國金融的連動，各國金融單位一定要正視美國的銀行危機。