台電6月擬發公司債194億 48億為綠色債券

財信傳媒董事長謝金河認為，正全力爭取代表國民黨角逐下屆總統的鴻海創辦人郭台銘，他的個性是有話就講，但當老闆講話跟當政治人物講話的一大差別，就是老闆想講什麼都可以，但對選民講話就是另外一回事。

2023-05-08 12:03