台電6月擬發公司債194億 48億為綠色債券
台電為推動綠能及充實營運資金，台電經常務董事會通過，預定於6月中旬發行2023年度第三期無擔保普通公司債194億元，其中48億元為綠色債券。
台電表示，台電綠色債券發行已邁入第七年，年年響應綠色金融政策發行不中斷，加計本次，總累計發行綠色債券將達590.5億元。
本次綠色債券所募資金將投入集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一期、風力發電第五期、離岸風力發電第二期、宜蘭仁澤地熱發電、綠能第一期、離岸風力發電加強電力網第一期、離岸風力發電加強電力網（第一階段區塊開發）及太陽光電電力網工程等計畫。
台電指出，本次公司債發行條件包括，三年期無擔保普通公司債：利率1.45％發行新臺幣11億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；五年期無擔保普通公司債：利率1.57％發行新臺幣91億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
另外，還有七年期無擔保普通公司債（綠色債券）：利率1.60％發行新臺幣48億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。十年期無擔保普通公司債：利率1.78％發行新臺幣44億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
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