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獨／離岸風電首例 允能、海能風場因建置延宕確定挨罰

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獨／離岸風電首例 允能、海能風場因建置延宕確定挨罰

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
能源局證實，允能與海能風場兩家確定因展延期限不足，將扣除履約保證金，成為台灣離岸風場因建置進度開罰首例。（本報系資料庫）
能源局證實，允能與海能風場兩家確定因展延期限不足，將扣除履約保證金，成為台灣離岸風場因建置進度開罰首例。（本報系資料庫）

受到疫情、供應鏈及個別廠商興建問題，部分潛力場址離岸風場無法在期限內完成興建，共有四座風場向經濟部能源局申請展延。能源局今（5）日證實，允能與海能風場兩家確定因展延期限不足，將扣除履約保證金，成為台灣離岸風場因建置進度開罰首例。

對於遭扣除履約保證金，海能風電回應，海能風電持續與相關部門維持良好溝通，並將遵從政府相關指示辦理。天豐新能源表示，目前尚未收到相關通知，無法提供更進一步的回應，「待正式收到主管機關的通知後，專案團隊將配合並尊重審查結果。」

此次申請展延風場分別為天豐新能源的允能一、二期風場；捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團及風睿能源共同開發的海能風場，以及沃旭能源的大彰化東南風場。

能源局表示，廠商申請展延後持續審查，最後確定允能及海能面臨開罰，目前正在最終確認，會在近期將同意多少展延時間，以及開罰結果通知給廠商。能源局補充，兩家廠商現階段仍在第一階段的扣除履約保證金，未達到啟動第二階段的「迴避成本」收購程度。

但能源局也指出，海能風場已於今年2月初完工，其違約金可以清楚計算完成。但是允能風場進度最緩慢，一、二期兩座風場總計80支風機，迄今僅完成16支風機，尚無法「結清」違約金，後續恐將再面臨開罰。

按「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」計算，允能一、二期風場保證金約19.2億元，海能保證金約15.04億元；若以每逾期一個月違約金為保證金8%計算，允能兩風場每逾期一個月將挨罰1.5億元；海能則約1.2億元。

按照「離岸風力發電規劃場址遴選契約書」，廠商若逾期，將扣除履約保證金總額8%違約金；當廠商逾期超過一年，或履約保證金已扣完，仍無法如期完成者，將被迫以「迴避成本」低廉價格售電給台電。

第三階段也就是最糟糕情況則是取消開發權，但能源局直說，兩案都已開發到一定程度，較不可能直接取消。

外界分析，雖然海能風場同樣因開發逾期而遭罰，但因風場已全數完工、併網，「損失相當可控」；同時間，海能風場併網後已享有電力收益，與損失履約保證金相比，根本小巫見大巫。

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