企業小心！個資法修正初審通過 罰鍰提高至1,500萬元

立法院今（3）日初審通過「個資法部分條文修正草案」，企業蒐集個人資料未善盡安全維護義務，其罰鍰提高至新台幣2萬元以上到200萬元以下，情節重大者或屆期未改正者的罰鍰更上修至新台幣15萬元以上到1,500萬元以下，且屆期未改正者，採按次處罰。

立法院經濟委員會今審議行政院版本「個人資料保護法第一條之一、第四十八條、第五十六條」修正草案。

國發會主委龔明鑫表示，未來個資法主管機關為「個人資料保護委員會」，其籌備處將於今年8月設立，人員編制約40~50人，設在行政院之下。

龔明鑫還提到，個資法部分條文修正草案初審通過之後，未來有關個資保護委員會設置條例及第二階段個資法的修法，將由這個籌備處來統籌。至於第二階段個資法修法草案何時提出？龔明鑫表示，預計要到明年才會提到立法院審查。

行政院版本的個資法部分條文修正案，原本針對情節重大者、屆期未改善者的罰鍰訂在新台幣10萬元以上到1,000萬元以下，但多位立委咸認為，爲達遏阻效果必須提高罰則，今天經立委提案修正後，調高至新台幣15萬元以上至1,500萬元以下，今天初審通過後，近期將送立法院院會二、三讀。