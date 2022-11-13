快訊

利空來了？五大壽險金控反手砍銀行型金控 這檔砍最兇

台東近海晚間規模4.5地震 最大震度台東3級

腎上腺素狂飆！ 沒有回頭路 世界最長吊橋SKY BRIDGE 721考驗膽量

聯合新聞網／ 行遍天下
▲前往SKY BRIDGE 721可搭乘纜車上山。（攝影：陳耀恩）
▲前往SKY BRIDGE 721可搭乘纜車上山。（攝影：陳耀恩）

【圖／文：行遍天下，採訪協力：捷克觀光局】

收到來自捷克觀光局的邀請，行遍天下採訪團隊腎上腺素狂飆，因為要去挑戰目前世界上最長的吊橋！榮幸成為 SKY BRIDGE 721今年5月正式開幕後受邀上橋的第一波唯二臺灣媒體，說什麼都要鼓起勇氣來替大家實走測試這座橋。

▲SKY BRIDGE 72彷彿一道天梯，視覺感震撼無比。（攝影：陳耀恩）
▲SKY BRIDGE 72彷彿一道天梯，視覺感震撼無比。（攝影：陳耀恩）

　

世界最長吊橋火熱登場

SKY BRIDGE 721位於克拉利采雪山山峰間，彷彿天梯一般凌空成道，名稱中的 721代表吊橋全長721公尺，取代2021年才在葡萄牙完工的Arouca 516，成為世界最長吊橋。SKY BRIDGE 721使用6條主要支撐索與60根直徑不同的風繩做支撐，離地面最高有95公尺、相當超過30層樓高，走在上頭相當刺激，對有懼高症的朋友可能會是一大挑戰，對了，走上這座橋不容反悔，沒有回頭路，因為寬約1.2公尺的橋面是單向通行！

▲SKY BRIDGE 721今年五月開幕，震撼世界。（攝影：陳耀恩）
▲SKY BRIDGE 721今年五月開幕，震撼世界。（攝影：陳耀恩）

▲位於克拉利采雪山山峰間的SKY BRIDGE 721，全長721公尺。（攝影：陳耀恩）
▲位於克拉利采雪山山峰間的SKY BRIDGE 721，全長721公尺。（攝影：陳耀恩）

▲全世界最長吊橋值得挑戰。（攝影：陳耀恩）
▲全世界最長吊橋值得挑戰。（攝影：陳耀恩）

　

捷克最長、極速快感滑山車

搭纜車上山走世界最長吊橋，那回程呢？當然要一路滑下山啊！軌道車可一人一台或雙人共乘，不用加速只需控制煞車，軌道長達3公里的Mammoth Alpine Coaster滑山車，是捷克第一、全歐第二長，時速最快可達50公里。途經25個過彎甚至還有360度大轉彎，再加上24公尺長的地下隧道，穿梭林間可說快意非常！從山上到山腳高低落差364公尺，我們搭乘時還穿著輕便雨衣雲裡霧裡，抵達終點竟是大晴天，山神的脾氣真讓人捉摸不定。

▲滑山車沿途視野開闊，軌道長達3公里能玩得非常過癮。（攝影：陳耀恩）
▲滑山車沿途視野開闊，軌道長達3公里能玩得非常過癮。（攝影：陳耀恩）

　

景點資訊

SKY BRIDGE 721

官網：www.dolnimorava.cz/en/

價格：有多種套裝行程可自己選擇搭配，建議可購買上山纜車、SKY BRIDGE 721與Sky Walk的綜合套票是1,080捷克克朗，另外Mammoth Alpine Coaster票價為 390 捷克克朗。

備註：SKY BRIDGE 721每個時間梯次有人數限制，建議可上網先選擇時間預訂還可享折扣。

　

《冬戀極享溫泉》11月號2022第360期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

苗栗／象鼻古道、吊橋、大壩 感受安靜秀麗的山和水！

南橫110米天龍吊橋歡慶通橋觀光 但北端天龍步道還要等

大溪中庄吊橋竣工預計明年開放 左右兩岸通行僅需5分鐘

影／印度吊橋斷落 監視器顯示超載並有人搖晃橋身嬉戲

相關新聞

腎上腺素狂飆！ 沒有回頭路 世界最長吊橋SKY BRIDGE 721考驗膽量

收到來自捷克觀光局的邀請，行遍天下採訪團隊腎上腺素狂飆，因為要去挑戰目前世界上最長的吊橋！榮幸成為 SKY BRIDGE 721今年5月正式開幕後受邀上橋的第一波唯二臺灣媒體，說什麼都要鼓起勇氣來替大家實走測試這座橋。

虹夕諾雅谷關「暖活秋冬限定專案」　每日僅接待一組貴賓的療癒之旅

一場新冠疫情，改變人們的旅行方式，總是渴望遠離都會，尋一處親近自然的溫泉美地，喚醒身心能量。大甲溪流經的中部橫貫公路起點，山嵐環繞、水霧朦朧的谷關山區，上世紀的泰雅族就發現了溫泉，後來日本人在此開湯設立公共浴場「明治溫泉」，成為中台灣的名泉之鄉。期盼許久的「虹夕諾雅谷關」度假村「暖活益身」療癒之旅，就在山色燦爛的深秋時節展開了。

東北角全台唯一夢幻琥珀海洋溫泉　泡湯品秋蟹正當時

秋冬時節的貢寮福隆海岸，雙溪河與太平洋環抱的金色沙灘，在霞光映照下，有一種清新的美感，從彩虹橋上回望藍頂白牆的福容大飯店福隆，彷彿優雅的海上城堡。夢幻海景依舊，但這回好友揪團出遊，沒有踏浪戲水，而是享受深海斷層地底萃取出的海洋溫泉，品嚐季節海味秋蟹料理，讓三天兩夜的北台灣溫泉之旅，玩出新境界。

山與海擁抱的寧靜時光　絕美明信片海景就到這裡看

被大海港灣包圍著，蘇澳小鎮最好的體驗方式是沿著海岸線眺望、或者緩緩漫步，在步道、景觀台等處感受蘇澳群山環抱下，將山巒、森野、海洋等自然美景盡收眼底。

極東漁村體驗海女日常　登頂山稜上大草原賞360度遼闊美景

東北角的福隆以海水浴場及便當聞名，還有完善的自行車道，適合親子一日輕旅行，可騎乘單車遊走馬崗漁村、登上極東的三貂角燈塔；或者探訪舊草嶺隧道，感受豐富鐵道文化。若時間允許，還可驅車至桃源谷大草原，看隨風搖曳的芒草。

公共浴場變身博物館　走入北投泉鄉感受昔日溫泉文化

北投溫泉鄉的美，美在離塵不離城，美在群山環繞與瀰漫著裊裊氤氳溫泉霧氣之間，順著新北投捷運站緩步慢行，咫尺之間就能與自然地貌的地熱谷、充滿日式情懷的博物館、梅庭相遇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。