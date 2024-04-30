快訊

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

影響起飛時間…華航空姐酒後登機行為脫序 遭機長拒載請下機

【宜蘭民宿懶人包】TOP5小孩最愛宜蘭住宿，親子民宿、包棟好選擇

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖／業主提供
圖／業主提供

圖／業主提供
圖／業主提供

來到宜蘭出遊，入住宜蘭民宿肯定是大家的心中的第一選擇~便宜的價錢、豐富的設施、鄰近多個宜蘭熱門景點，你怎麼可能不心動！這一次AsiaYo精心準備了TOP5間必住宜蘭住宿，各個都是民宿佼佼者，快來看看有那些優質民宿吧~


📍天使星夢渡假村

天使星夢渡假村房型 圖／業主提供
天使星夢渡假村房型 圖／業主提供

小朋友最喜歡的民宿之一，提供了多項遊樂設施供小朋友們玩耍，快速放電~另外還附贈星夢森林劇場門票，你怎麼能不愛呢！

天使星夢渡假村 圖／業主提供
天使星夢渡假村 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 房間舒適床好睡，有停車場很方便，旁邊園區喂動物很有趣，CP值很高的民宿

💡附近地標：宜農牧場 – 1033 公尺、羅東運動公園 – 1149 公尺


📍菜爺爺親子蔬宿｜親子同樂休閒農場

菜爺爺親子蔬宿房型 圖／業主提供
菜爺爺親子蔬宿房型 圖／業主提供

園裏擁有許多綠色植物, 游泳池, 小公園, 園內小白兔和雞群優遊自在地散步,小孩子來絕對會愛上～

菜爺爺親子蔬宿 圖／業主提供
菜爺爺親子蔬宿 圖／業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 房間乾淨、小孩子的天堂，有雞有兔子還有游泳池可以玩，盪鞦韆也是小孩的最愛，但因為有養雞養兔子所以有一點味道，除外還是很推薦大家

💡附近地標：湯圍溝公園 – 1980 公尺、礁溪火車站 – 2162 公尺


📍波特立溫泉民宿｜附設套房溫泉

波特立溫泉民宿房型 圖／業主提供
波特立溫泉民宿房型 圖／業主提供

位於宜蘭礁溪的溫泉民宿，不僅有附設套房泡湯，還有火車站的免費接駁服務喔~若要前往礁溪溫泉區的話有只需要走路5分鐘就可抵達。

波特立溫泉民宿溫泉圖 圖／業主提供
波特立溫泉民宿溫泉圖 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0  11/25入住，只有我們一組客人！老闆準備好吃的早餐，房間整體來說蠻乾淨的！來宜蘭會在住一次！還有可愛的賓士貓可以撸

💡附近地標：礁溪火車站 – 467 公尺、礁溪溫泉區 – 520 公尺


📍 武暖ZOO親子民宿(舊館)｜三層樓高溜滑梯

武暖ZOO親子民宿房型 圖／業主提供
武暖ZOO親子民宿房型 圖／業主提供

位於宜蘭礁溪，以多樣動物為主題，除了超大溜滑梯以外，還有生態池、沙坑、烤肉場地，讓整趟旅程更加分。

武暖ZOO親子民宿溜滑梯 圖／業主提供
武暖ZOO親子民宿溜滑梯 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.8/5.0 民宿主人服務親切，房間乾淨，超長溜滑梯是該民宿亮點，值得推薦給大家。

💡附近地標：東門夜市 – 3181 公尺、宜蘭火車站 – 3316 公尺


📍蛋蛋溜滑梯民宿｜冬山親子民宿

蛋蛋溜滑梯民宿 圖／業主提供
蛋蛋溜滑梯民宿 圖／業主提供

距離冬山河親水公園只須開車10分鐘即可抵達，另外每間房間都有一個小小溜滑梯供小朋友使用，房間設計超級可愛~

蛋蛋溜滑梯民宿房型 圖／業主提供
蛋蛋溜滑梯民宿房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.4/5.0 很適合孩子放電，一樓有各式各樣玩具，樓上房間也有小溜滑梯，大人放鬆孩子開心

💡附近地標：冬山河親水公園 – 2346 公尺、冬山河森林公園 – 2739 公尺


介紹了5間必住的宜蘭民宿，你有沒有看到自己心目中理想的住宿呢！如果有的話快上AsiaYo平台上預訂吧~和家中的孩子來一趟溫馨的家庭旅遊，體驗大自然的奧秘吧。

延伸閱讀>>

【2024宜蘭民宿精選】親子友善、多人包棟，近礁溪溫泉、羅東夜市，TOP18優質宜蘭民宿推薦

【2024礁溪溫泉懶人包】精選礁溪親子溫泉旅宿、獨立溫泉池、寵物友善旅館總整理

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

民宿 溫泉 礁溪

延伸閱讀

北宜通勤月票1800吃到飽「省很大」 通勤族憂短期撒幣政策盼續推

影／宜蘭壯圍一間穀倉突冒火舌濃黑竄天 消防急救災幸無人困

地震震不停民眾驚恐 宜蘭市長「三跪九叩首」向東嶽大帝求平安

羅文嘉內定政委山區經營民宿？桃市府查證回應了

相關新聞

【宜蘭民宿懶人包】TOP5小孩最愛宜蘭住宿，親子民宿、包棟好選擇

來到宜蘭出遊，入住宜蘭民宿肯定是大家的心中的第一選擇~便宜的價錢、豐富的設施、鄰近多個宜蘭熱門景點，你怎麼可能不心動！這一次AsiaYo精心準備了TOP5間必住宜蘭住宿，各個都是民宿佼佼者，快來看看有那些優質民宿吧~

宜蘭版伯朗大道「彩繪稻田」來了！ 冬山「三奇美徑」5月稻浪音樂會 6月熱氣球、7月風箏節接力登場

最新彩繪稻田來了！ 冬山「三奇美徑」宜蘭版伯朗大道賞稻浪音樂會 6月熱氣球、7月風箏節接力登場

容易客滿！宜蘭「老豫仔招牌牛肉麵」，「半筋半肉牛肉麵」湯頭濃郁、肉大塊

udn走跳美食／水晶 google評價不錯的牛肉麵店“老豫仔招牌牛肉麵”，一邊是老豫仔牛肉麵店，對街則是老豫仔水餃館，心想應該是同一家開的吧，查了一下原來水餃也很厲害！ 這次來

花蓮山海依舊美 觀光營運正常 7月起大型活動邀約國內外遊客同遊

0403強震使花蓮縣觀光旅宿等相關產業受到嚴重衝擊，花蓮縣政府於災後積極協助業者快速恢復運作，也號召全國鄉親朋友一起相挺花蓮觀光。

絕美東海岸賞大地藝術　訪原鄉部落品味簡單生活

春暖花開時節，台東縱谷的阡陌良田將從金黃的油菜花，悄悄換上了綠色秧苗；太平洋吹來的風，喚醒東海岸的日出；市區小吃琳瑯滿目，滿足味蕾享受；遼闊的濱海公園與黑森林，一路上為單車騎士鋪陳絕佳風景，這趟兩天一夜台東小旅行，一天遊縱谷、一天玩海岸與市區，充實療癒。

蘭陽平原美食美景愜意之旅　到觀光酒廠一窺冠軍威士忌的誕生

冬季休耕期的蘭陽平原，水田映照著藍天白雲，景色恬淡宜人。這趟宜蘭小旅行，儘管落羽松已盡尾聲，山上仍然綠意盎然，新芽也在蠢蠢欲動，除了徜徉大自然享受好山好水的洗禮，還可從星級主廚料理、人氣排隊美食，一路品嚐到街邊小吃，讓味蕾甦醒，食在蘭陽，實在幸福。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。