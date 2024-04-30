【宜蘭民宿懶人包】TOP5小孩最愛宜蘭住宿，親子民宿、包棟好選擇

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來到宜蘭出遊，入住宜蘭民宿肯定是大家的心中的第一選擇~便宜的價錢、豐富的設施、鄰近多個宜蘭熱門景點，你怎麼可能不心動！這一次AsiaYo精心準備了TOP5間必住宜蘭住宿，各個都是民宿佼佼者，快來看看有那些優質民宿吧~





📍天使星夢渡假村

天使星夢渡假村房型 圖／業主提供

小朋友最喜歡的民宿之一，提供了多項遊樂設施供小朋友們玩耍，快速放電~另外還附贈星夢森林劇場門票，你怎麼能不愛呢！

天使星夢渡假村 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 房間舒適床好睡，有停車場很方便，旁邊園區喂動物很有趣，CP值很高的民宿

💡附近地標：宜農牧場 – 1033 公尺、羅東運動公園 – 1149 公尺





📍菜爺爺親子蔬宿｜親子同樂休閒農場

菜爺爺親子蔬宿房型 圖／業主提供

園裏擁有許多綠色植物, 游泳池, 小公園, 園內小白兔和雞群優遊自在地散步,小孩子來絕對會愛上～

菜爺爺親子蔬宿 圖／業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 房間乾淨、小孩子的天堂，有雞有兔子還有游泳池可以玩，盪鞦韆也是小孩的最愛，但因為有養雞養兔子所以有一點味道，除外還是很推薦大家

💡附近地標：湯圍溝公園 – 1980 公尺、礁溪火車站 – 2162 公尺





波特立溫泉民宿房型 圖／業主提供

位於宜蘭礁溪的溫泉民宿，不僅有附設套房泡湯，還有火車站的免費接駁服務喔~若要前往礁溪溫泉區的話有只需要走路5分鐘就可抵達。

波特立溫泉民宿溫泉圖 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 11/25入住，只有我們一組客人！老闆準備好吃的早餐，房間整體來說蠻乾淨的！來宜蘭會在住一次！還有可愛的賓士貓可以撸

💡附近地標：礁溪火車站 – 467 公尺、礁溪溫泉區 – 520 公尺





📍 武暖ZOO親子民宿(舊館)｜三層樓高溜滑梯

武暖ZOO親子民宿房型 圖／業主提供

位於宜蘭礁溪，以多樣動物為主題，除了超大溜滑梯以外，還有生態池、沙坑、烤肉場地，讓整趟旅程更加分。

武暖ZOO親子民宿溜滑梯 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.8/5.0 民宿主人服務親切，房間乾淨，超長溜滑梯是該民宿亮點，值得推薦給大家。

💡附近地標：東門夜市 – 3181 公尺、宜蘭火車站 – 3316 公尺





📍蛋蛋溜滑梯民宿｜冬山親子民宿

蛋蛋溜滑梯民宿 圖／業主提供

距離冬山河親水公園只須開車10分鐘即可抵達，另外每間房間都有一個小小溜滑梯供小朋友使用，房間設計超級可愛~

蛋蛋溜滑梯民宿房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.4/5.0 很適合孩子放電，一樓有各式各樣玩具，樓上房間也有小溜滑梯，大人放鬆孩子開心

💡附近地標：冬山河親水公園 – 2346 公尺、冬山河森林公園 – 2739 公尺





介紹了5間必住的宜蘭民宿，你有沒有看到自己心目中理想的住宿呢！如果有的話快上AsiaYo平台上預訂吧~和家中的孩子來一趟溫馨的家庭旅遊，體驗大自然的奧秘吧。

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