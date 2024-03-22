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宜蘭夜市新據點！ 「頭城吉祥夜市」重磅回歸 每週五爽嗑上百攤位小吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝宜蘭縣頭城鎮公所臉書
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宜蘭頭城有新夜市啦！ 看準民眾瘋夜市，頭城鎮公所整合攤商，全新規劃每週五的「頭城吉祥夜市」，距離頭城火車站步行5分鐘即可到達，打造至少有100家以上商攤提供吃喝玩樂新去處。

圖／翻攝宜蘭縣頭城鎮公所臉書
圖／翻攝宜蘭縣頭城鎮公所臉書

宜蘭近來很受歡迎的流量夜市，有外地客人慕名而來的每周三清溝夜市，和近期爆紅被電視節目取景，於周一與周二營業的礁溪鄉四城流動夜市。而最新回歸的「頭城吉祥夜市」解決了原有夜市的人車爭道問題，於頭城鎮公所後方打造全新據點。

圖／翻攝宜蘭縣頭城鎮公所臉書
圖／翻攝宜蘭縣頭城鎮公所臉書

「頭城吉祥夜市」於每周五的下午5點30分至晚上10點30分營業，集結各種特色小吃，現場有「火爆魷魚」、「三杯滷味」、「師哥水果茶」及「板烤容香臭豆腐」等多達上百攤位進駐，準備好迎接宜蘭當地人及外地遊客週末前夕到此遊玩、大塊朵頤一番。

圖／翻攝宜蘭縣頭城鎮公所臉書
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