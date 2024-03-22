宜蘭夜市新據點！ 「頭城吉祥夜市」重磅回歸 每週五爽嗑上百攤位小吃
宜蘭頭城有新夜市啦！ 看準民眾瘋夜市，頭城鎮公所整合攤商，全新規劃每週五的「頭城吉祥夜市」，距離頭城火車站步行5分鐘即可到達，打造至少有100家以上商攤提供吃喝玩樂新去處。
宜蘭近來很受歡迎的流量夜市，有外地客人慕名而來的每周三清溝夜市，和近期爆紅被電視節目取景，於周一與周二營業的礁溪鄉四城流動夜市。而最新回歸的「頭城吉祥夜市」解決了原有夜市的人車爭道問題，於頭城鎮公所後方打造全新據點。
「頭城吉祥夜市」於每周五的下午5點30分至晚上10點30分營業，集結各種特色小吃，現場有「火爆魷魚」、「三杯滷味」、「師哥水果茶」及「板烤容香臭豆腐」等多達上百攤位進駐，準備好迎接宜蘭當地人及外地遊客週末前夕到此遊玩、大塊朵頤一番。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言