開業近20年！ 宜蘭五星級「礁溪老爺酒店」4／7封館整修暫別 邀寫回憶抽套房住宿券

知名五星級飯店在宜蘭五峰旗風景區屹立近20年！ 自2005年開幕至今的「礁溪老爺酒店」即將封館整修換新裝，在臉書宣布自4月7日起，將暫別2個月不對外營業，期待六月初能以嶄新風貌與旅客相見。同時，在暫別封館前，邀請粉絲回歸，寫下明信片，將抽出兩組雙人標準套房住宿券，有機會成為重新開幕後第一批入住旅客！

圖／翻攝礁溪老爺酒店 Hotel Royal Chiaohsi臉書

礁溪老爺酒店粉專小編於4日宣布，為了給您更好的體驗，4月7日開始封館換新裝，部分客房與餐廳及公共空間都會陸續整修，全面不對外提供住宿與餐飲服務，目前重新開幕日期訂在6月初，「礁溪老爺短暫告別，不見不散」。消息一出，許多長期支持的死忠粉絲紛紛在留言處表示不捨與期待回歸。

圖／翻攝礁溪老爺酒店 Hotel Royal Chiaohsi臉書

圖／翻攝礁溪老爺酒店 Hotel Royal Chiaohsi臉書

小編亦透露，除了可以線上傳遞思念，寫下「在礁溪老爺最深刻的一件事」，可參加雙週抽出雙人平日樹天自助午餐券；若於封館前再體驗一次入住礁溪老爺，客房內的老爺明信片，寫下精彩回憶，將抽出兩組雙人標準套房住宿券，有機會成為重新開幕後第一批入住的旅客；還能搶先預定夏季住房，也享有早鳥優惠！

圖／翻攝礁溪老爺酒店 Hotel Royal Chiaohsi臉書