寵物友善餐廳+1！全台唯一有巨型貴賓犬「汪woof cofe」還可以10隻一起互動

台灣燈會剛落幕，暑假的活動訊息馬上來囉！今年從7/6到8/19要在台東舉辦的【臺灣國際熱氣球嘉年華】，日前已經公布總共12場次的光雕音樂會資訊，除了有熱氣球「萬球齊飛」的景色和光雕秀外，還有無人機表演及煙火，活動期間每週都有一場，想參加這場盛會的得快筆記請假、訂住宿囉！

2024-03-12 13:00