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寵物友善餐廳+1！全台唯一有巨型貴賓犬「汪woof cofe」還可以10隻一起互動

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自汪woof cofe臉書粉專
圖／取自汪woof cofe臉書粉專

「汪woof cofe」2023年11月在花蓮太平洋公園南濱段開幕，號稱全台唯一的巨型貴賓犬主題餐廳。店外空間開放且網美打卡裝置俯拍，配有大草皮與護欄，提供毛小孩自由奔跑、玩耍的天地，並有遮陽區域與寵物友善餐廳等，絕對適合放風毛小孩。

圖／取自汪woof cofe臉書粉專
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店內環境採用大片玻璃，充滿自然光線，是一塊療癒舒壓的空間佈置，也提供多元美食菜單，包含輕食沙拉、異國美食、手作甜點及特製飲品，價位100～580元，每人低消為200元、狗狗則是100元，並有專為毛小孩們設計的特製餐點，讓毛小孩吃得也開心。

圖／取自汪woof cofe臉書粉專
圖／取自汪woof cofe臉書粉專

圖／取自汪woof cofe臉書粉專
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店狗互動區特別與用餐區隔開，遊客可與老闆養的10隻巨型貴賓犬互動，狗狗們溫馴可愛，民眾可以輕柔地摸摸、抱抱它們，店員也會協助照顧，非常適合有有養寵物的家庭，趕快帶毛小孩一起去與貴賓犬玩耍曬曬太陽吧。

圖／取自汪woof cofe臉書粉專
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汪woof cofe

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段3號

電話：0963369254

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主題餐廳 毛小孩 輕食

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