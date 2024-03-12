快筆記！台東熱氣球光雕音樂會12場次＋地點曝光 歷年來最多場、這天有萬球齊飛

台灣燈會剛落幕，暑假的活動訊息馬上來囉！今年從7/6到8/19要在台東舉辦的【臺灣國際熱氣球嘉年華】，日前已經公布總共12場次的光雕音樂會資訊，除了有熱氣球「萬球齊飛」的景色和光雕秀外，還有無人機表演及煙火，活動期間每週都有一場，想參加這場盛會的得快筆記請假、訂住宿囉！

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專

2024台東國際熱氣球嘉年華活動將會從7/6一直到8/19，一共舉辦45天；不過第一場光雕音樂會，在7/1就會在鹿野高台暖身試水溫，正式開幕日為7/6，總共會有12場活動，在主要場地-鹿野高台的場次最多，另外也有池上的星光場及太麻里的曙光場。活動期間會陪著大家度過父親節、七夕情人節等節日，想在這些特殊的節日留下美好回憶，可得手刀規畫好交通跟住宿，才不會鬧一肚子氣掃了遊興。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專

今年的光雕音樂會都在星期一及星期四，都是平日舉辦，地點跟時間要記牢，跑錯地點或是記錯時間就尷尬囉！另外，7/6開幕這天的清晨，會有大家最期待的「萬球齊飛」的畫面在鹿野高台等著遊客來捕捉畫面，屆時可要把握時間卡位，才能拍到最棒的畫面！

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專

2024臺灣國際熱氣球嘉年華-熱氣球光雕音樂會場次表

7/1(一)鹿野高台 無人機＋煙火；7/8(一)池上大坡池 星光場

7/11(四)鹿野高台 無人機＋煙火；7/15(一)太麻里曙光園區 曙光場

7/18(四)鹿野高台 無人機＋煙火；7/22(一)成功三仙台 曙光場

7/25(四)鹿野高台 無人機＋煙火；8/1(四)鹿野高台 無人機＋煙火

8/8(四)鹿野高台 無人機＋煙火；8/12(一)國際地標 星光場

8/15(四)鹿野高台 無人機＋煙火；8/19(一)鹿野高台 無人機＋煙火