快訊

1歲男童遭保母凌虐致死 兒盟董事長親上火線鞠躬道歉：我們非常非常痛

好神！南投百年土地公廟頭牙夜「疊聖筊」陰陽交疊 專家：大吉之兆

飛機上的救命學！羽田機場日航事故的調查與啟示

快筆記！台東熱氣球光雕音樂會12場次＋地點曝光 歷年來最多場、這天有萬球齊飛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專

台灣燈會剛落幕，暑假的活動訊息馬上來囉！今年從7/6到8/19要在台東舉辦的【臺灣國際熱氣球嘉年華】，日前已經公布總共12場次的光雕音樂會資訊，除了有熱氣球「萬球齊飛」的景色和光雕秀外，還有無人機表演及煙火，活動期間每週都有一場，想參加這場盛會的得快筆記請假、訂住宿囉！

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專

2024台東國際熱氣球嘉年華活動將會從7/6一直到8/19，一共舉辦45天；不過第一場光雕音樂會，在7/1就會在鹿野高台暖身試水溫，正式開幕日為7/6，總共會有12場活動，在主要場地-鹿野高台的場次最多，另外也有池上的星光場及太麻里的曙光場。活動期間會陪著大家度過父親節、七夕情人節等節日，想在這些特殊的節日留下美好回憶，可得手刀規畫好交通跟住宿，才不會鬧一肚子氣掃了遊興。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專

今年的光雕音樂會都在星期一及星期四，都是平日舉辦，地點跟時間要記牢，跑錯地點或是記錯時間就尷尬囉！另外，7/6開幕這天的清晨，會有大家最期待的「萬球齊飛」的畫面在鹿野高台等著遊客來捕捉畫面，屆時可要把握時間卡位，才能拍到最棒的畫面！

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專

2024臺灣國際熱氣球嘉年華-熱氣球光雕音樂會場次表

7/1(一)鹿野高台 無人機＋煙火；7/8(一)池上大坡池 星光場

7/11(四)鹿野高台 無人機＋煙火；7/15(一)太麻里曙光園區 曙光場

7/18(四)鹿野高台 無人機＋煙火；7/22(一)成功三仙台 曙光場

7/25(四)鹿野高台 無人機＋煙火；8/1(四)鹿野高台 無人機＋煙火

8/8(四)鹿野高台 無人機＋煙火；8/12(一)國際地標 星光場

8/15(四)鹿野高台 無人機＋煙火；8/19(一)鹿野高台 無人機＋煙火

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival粉專

編輯推薦

七夕 情人節 曙光 熱氣球 燈會

相關新聞

快筆記！台東熱氣球光雕音樂會12場次＋地點曝光 歷年來最多場、這天有萬球齊飛

台灣燈會剛落幕，暑假的活動訊息馬上來囉！今年從7/6到8/19要在台東舉辦的【臺灣國際熱氣球嘉年華】，日前已經公布總共12場次的光雕音樂會資訊，除了有熱氣球「萬球齊飛」的景色和光雕秀外，還有無人機表演及煙火，活動期間每週都有一場，想參加這場盛會的得快筆記請假、訂住宿囉！

全台最早賞螢季開跑！花蓮「大農大富」賞螢趣、搭小火車享受森林浴

全台最早的賞螢季要開始了！花蓮光復大農大富平地森林園區是全台最早、最大、最容易到達的賞螢地，2024「螢漫平森-大農大富賞螢趣」自3月9日至4月14日舉辦，來這裡住宿，晚上賞螢、看星星，白天享受平地森

開業近20年！ 宜蘭五星級「礁溪老爺酒店」4／7封館整修暫別 邀寫回憶抽套房住宿券

開業近20年！ 宜蘭五星酒店「礁溪老爺」4／7封館整修暫別 邀寫回憶抽套房住宿券

追星族請收藏！2024「台東最美星空音樂會」6場次出爐 國際級盛事免費入場、不用排隊 暑假相約看星星

追「星」族要筆記！東台灣盛事「最美星空系列活動」屢獲佳績，台東縣政府提前預熱公布2024「星空音樂會」的場次消息，將於6/29至8/31期間在六個鄉鎮間舉辦，邀請遊客到此體驗在地特有的國際級星空音樂會與一覽浩瀚星辰的偉麗。

親近自然二日遊！ 看山望海收穫無數美照 宜花寓教於樂美食之旅

台灣東部美麗海岸線及悠閒慢活的山林步調吸引旅人造訪，無論是欣賞壯麗海岸風景，還是體驗悠閒的生活節奏，都能感受到獨特的放鬆和愜意。走訪花蓮宜蘭，從國際級景致峽谷開始、品嚐在地特有的原民風味餐食、到飄著咖啡香的特色景點打卡，大啖美味的在地小吃，以及收穫無數美照喔！

花蓮美食探索！獨門風味馬告湯底、剝皮辣椒鍋暖味上桌

冷冷的天最適合來吃鍋囉！花蓮超人氣火鍋品牌【暮門鍋物】，憑藉著獨家原住民風味馬告湯底，搭配親自製作的剝皮辣椒和手炒辣醬，打造出令人念念不忘的鍋物饗宴，獨特滋味包準一次就愛上！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。