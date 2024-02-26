花蓮美食探索！獨門風味馬告湯底、剝皮辣椒鍋暖味上桌

特地來花蓮旅遊，除了品嘗當地銅板美食外，尋覓一處能夠提供溫暖、美味的餐廳也是許多旅客的嚮往。

位於花蓮縣花蓮市的【暮門鍋物】，獨門的特色湯底和手工製作的剝皮辣椒醬料使鍋物有更多選擇，口味相對新穎，外出旅遊不想再吃一成不變的鍋物嗎？這裡會是你的最佳選擇！

門面以沉穩大器的黑色為主基調，門口車位可以停車。

內部空間寬敞且乾淨，微微昏黃的光線搭配以黑灰色為主的裝潢，營造出別樣的放鬆感，木質桌椅更顯情調，大幅增添了氛圍感和食欲。

自助吧有飲品、冰淇淋和爆米花任你吃，簡直是小朋友天堂，沁涼飲品搭配溫暖鍋物堪稱絕配。

醬料區更是讓人眼睛為之一亮，眾多種類任你搭配，讓饕客可以自行選擇與搭配出自己喜好的口味。

其中最特別的是醬料區是店家獨家的剝皮辣椒醬、剝皮辣椒肉燥！「剝皮辣椒」為花蓮的象徵性美食之一，也是不假他人之手，由店家手工醃製，將這片土地的美味完美地保存在瓶中，讓每一位品味者都能感受到老闆對於家鄉的濃濃情感。來到花蓮享用鍋物，一定要體驗一下在地的美味。

另一款必嘗醬料則是嗜辣者的最愛，由八種辣椒下去攪打製成獨門辣醬，提供大辣、中辣、小辣三種選擇，以迎合不同客人的口味需求，香氣濃郁而滑順。

每一種辣椒都具有獨特的辛香和辣味，通過巧妙的搭配，不僅使辣椒醬達到鮮明的層次感，同時也呈現出口感上的豐富多樣性小小一匙入口便有一定的辣度，愛辣的你肯定愛不釋手。

馬告鍋

店家招牌的馬告湯底，結合了檸檬的清新香氣與馬告的獨特風味，讓人品味到湯底的清甜甘順，溫潤的風味不會搶過食材的風采，反而能帶出食材的甜味。搭配新鮮蛤蠣、時蔬一同燉煮，湯頭鮮美程度更佳芬，每一口都令人回味無窮，食客常常一飲而盡，顯見其受歡迎的程度。

剝皮辣椒雞鍋

店家手工製作的剝皮辣椒在湯底中扮演著主要的角色。每一片辣椒經過獨門的醃漬，釋放出辛香的香氣和甜味，形成了獨特的底蘊，搭配雞肉一同燉煮，味道更加醇厚，值得細心品嘗。

而湯底中的柔嫩雞肉提供了獨特的口感和風味，保持了肉質的軟嫩和汁水的豐富，使得每一口湯底都充滿了質感，同時也與剝皮辣椒的辣味形成了和諧的平衡，營造出一種令人難以抗拒的美味。

招牌肉品

店家不僅在湯頭醬料下足功夫，在肉品方面也毫不含糊，嚴選西班牙伊比利豬、美國翼板牛與美國無骨牛小排，均為精選優質肉品，使食客在享受火鍋的同時，也能品味到頂級的肉質。目前，伊比利豬和翼板牛更提供特價，加購價只需299元（原價438元），使人在享受美食的同時，也能感受到實惠。

▲美國無骨牛小排。

▲美國翼板牛。

▲西班牙伊比利豬。

蛤蠣鍋

一大盤的蛤蠣是一場鮮甜的盛宴，每一顆蛤蜊都蘊藏了海洋的美好。蛤蜊肉質飽滿、鮮嫩，充滿了海鮮的天然甜味，每一口都是滿滿的滿足。入口時，蛤蜊肉質的飽滿度瞬間爆發，如同海潮般湧向味蕾，帶來滿滿的幸福感。

魚躍龍門

這個品項2024年的限定拼盤，結合了波士頓龍蝦和五種魚片：花斑狼魚、蝶魚、鯛魚、鱸魚以及巴沙魚。新鮮的海洋風情在每一口中盡情展現，成就了一場令人陶醉的味蕾之旅。花斑狼魚的肉質細嫩，蝶魚的滑嫩口感，鯛魚的鮮美，鱸魚的醇厚，以及巴沙魚的清甜，每一種都呈現出獨特的風味。這五款魚片在一道料理中相互輝映，構成了一幅美味的畫卷。不僅呈現了新鮮海鮮的精華，更透過不同魚種的組合展現出豐富的口感。每一口都是對大海的呼喚，帶領味蕾穿梭於海的世界，讓人彷彿置身於一場奢華的海鮮盛宴之中。

波士頓龍蝦的鮮美讓整道料理散發出令人難以抗拒的誘人香氣。龍蝦肉質飽滿、充滿彈性，散發著大海的甘甜。

【暮門鍋物】不僅成功在競爭激烈的鍋物品牌中走出一片天，更為小資族、上班族、旅客們提供溫暖、滿足的味道，平日提供商業午餐服務，而晚餐時段則吸引了家庭或聚餐的人潮，喜愛吃鍋的饕客們肯定不能錯過這一味！提供了花蓮火鍋的新選擇，更以其獨特風味和貼心服務，成為花蓮聚餐的熱門之地。無論是家庭聚餐還是朋友相聚，這裡都是你在花蓮正餐的不二之選。

若壽星當月前來，還有生日禮物唷！可以獲得一盤12顆新鮮蛤蠣，而當日若有四人同行，全桌更可享有9折的折扣優惠，使慶生時刻更加愉快。





【暮門鍋物】

店家地址：花蓮縣花蓮市民國路177號

營業時間：11:30-14:00，17:00-22:30（晚上最後接客時間為21:00）

訂購專線：0966119305

粉絲專頁： http://bit.ly/3NMJ1Qn





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