寵物友善飯店再加一！綠舞旗下推「擼らら Sweets」貓咪甜點店，1泊2食每人不用2900元

冬日最暖身心的知本溫泉季登場囉！遠離都市塵囂，浸沐於熱氣蒸騰的溫泉美人湯中，眺望綠意山嵐，超療癒。「知本金聯世紀酒店」特聘知名設計師吳宗岳操刀，以時尚簡潔的設計，現代極簡的建築巧思，打造國際五星級酒店的質感與品味。

2023-12-26 14:30