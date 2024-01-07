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寵物友善飯店再加一！綠舞旗下推「擼らら Sweets」貓咪甜點店，1泊2食每人不用2900元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／綠舞國際觀光飯店提供
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寵物友善再加一！宜蘭五結的「綠舞國際觀光飯店」迎來令人期待的全新亮點－「擼らら Sweets」貓咪甜點店，座落於綠舞日式主題園區售票處附近，僅需低消$300元，即可踏入這夢幻般的甜點天地，與多款可愛的貓咪一同度過親密時光，絕對是個讓人心動不已的新體驗。

圖／綠舞國際觀光飯店提供
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「擼らら Sweets」以其引人矚目的外觀打造出一座迷人的粉色小木屋，成為整個甜點店的獨特風景。店內迎接的是例曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等各式可愛貓咪，牠們可愛的模樣絕對會讓消費者愛不釋手。客人更可換上襪套進入寬敞的貓咪生活空間，與這些毛絨絨的小天使們盡情玩耍，同時捕捉下現場最動人的瞬間。

圖／綠舞國際觀光飯店提供
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為了滿足不同旅客的需求，飯店日前還推出「漓」極景家庭套房，提供寬敞的六人入住空間。這個極具日系風格的套房，樓中樓的獨特設計搭配二房二衛，共享40坪的空間和一應俱全的生活機能。房內不僅有三張大雙人床，還有超大浴缸，完美滿足親子族群的需求。而坐在戶外沙發上，欣賞高樓層的龜山島海景，絕對是一場優雅而舒適的住宿體驗。

圖／綠舞國際觀光飯店提供
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圖／綠舞國際觀光飯店提供
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而最令人期待的是，飯店即日起至2024/6/30(日)推出的「擼らら Sweets森友會」一泊二食住房專案。四人入住平均每人僅需NT$2,897起，更可搭配入住全新「漓」極景家庭套房，讓您充分享受擼らら Sweets的幸福感。專案內容豐富，包含下午茶甜點、親手餵食園區的可愛動物、換穿經典浴衣或鬼滅之刃Cosplay服飾（價值$699/位）等活動，一整天可以盡情暢遊於5.7公頃的日式主題園區。此外，還可享有翌日的自助早餐和每房一位的忍者之森體驗（價值$899/位），讓小朋友參與闖關遊戲。詳情請上官網。

圖／綠舞國際觀光飯店提供
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