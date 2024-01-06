抹茶控衝了！「辻利茶舗」新竹巨城限時快閃買1送1，再開賣草莓大福一定要吃

抹茶控快看！京都百年經典抹茶名店「辻利茶舗」一直以來都是抹茶愛好者的愛店。這一次，「辻利茶舗」確定要在新竹巨城推出快閃店與草莓季限定「莓好抹茶大福」，以及特別的3天指定抹茶組合「買一送一」的優惠，絕對是要衝了！

圖／翻攝自TSUJIRI Taiwan 粉絲專頁

首先一定要提及的是草莓季即將在1/8搶先在新竹巨城快閃店中登場。尤其這款「莓好抹茶大福」融合了辻利茶舗自家製的丸倉抹茶白豆沙和新鮮草莓，包裹在Q彈的大福外皮中，加上必放的草莓切片和灑上抹茶粉，為抹茶控和草莓控帶來了一場美味饗宴。同時，還可品嚐人氣「莓好抹茶拿鐵」，給味蕾帶來獨特的享受。

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為了回饋廣大喜愛的消費者，快閃店也推出多重優惠。包含即日起至1/7期間，購買「辻利濃茶卷乙片」將獲得「辻利抹茶拿鐵乙杯」的買一送一優惠；還有1/20-1/21則提供購買「抹茶焦糖海鹽堅果卷乙片」即可獲得「辻利抹茶拿鐵乙杯」的好康。每日限量20組。絕對是品味抹茶草莓風味的絕佳機會，請把握機會前來品味這令人難以忘懷的美食料理吧。

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