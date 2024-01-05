黑糖霸主來真的！ 「珍煮丹」年度暖心計畫「黑糖經GO杯」開跑 女生每月都能免費領

黑糖霸主好貼心！ 人氣手搖飲料「珍煮丹」歡慶15週年，將於品牌日1/10重磅開跑年度回饋計畫，將真材實料、精心製作的黑糖蜜，打造冬日必喝的暖心飲料，女生們一定要追！

珍煮丹於1/10(三)品牌日推出一日限定活動，當天於全台門市，凡購買黑糖珍珠鮮奶(L)2杯，組合特價150元(單杯原價80元)，再加贈特別結合珍煮丹療癒新星IP–OTURN醬設計而成「珍誠貼紙」乙包(8款)，數量有限、贈完為止​。

圖／珍煮丹提供

天氣寒冷想來點溫暖，或是女孩每月總有幾天不舒服，以寵愛女性為出發點的「年度暖心大計畫」，1/10(三)起加入珍煮丹官方LINE帳號，每月即可獲得「黑糖經GO杯」免費兌換券乙張，至全台門市即可兌換以特製比例黑糖沖入溫熱水，溫暖不燙口的黑糖水，超暖心！