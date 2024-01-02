新年開喝試手氣！ 揪團喝「迷客夏」抽1年份飲料券、0元喝「春陽茶事」新品甜杏桂花烏龍

2024開喝手搖飲料試手氣！ 多人一起揪團喝「迷客夏」有機會抽中1年份的52張飲料券、「春陽茶事」聯名新品甜杏桂花烏龍上市，參加LINE官方帳號抽獎，有機會O元免費開喝，多達1000杯的好康，開啟新的一年！

人氣手搖飲品牌「迷客夏」，鼓勵大家與好友們相揪喝飲料，即日起至1/4凡使用「迷點」線上訂餐系統，單筆訂單購買4杯以上飲品，即可獲得一年份「迷點電子飲料券」(共52張65元折抵券) 的抽獎資格。迷客夏將在1/19抽出10名幸運中獎者，並公告於官網活動頁面。

圖／迷客夏提供

春陽茶事推出「CHUN YANG 好茶一番賞」限定活動，將抽出1000杯LINE TV聯名新品甜杏桂花烏龍，於1/4至1/10活動期間至「春陽茶事LINE官方帳號」參加抽獎，就有機會0元開喝「甜杏凍烏龍」，還有招牌烏龍茶系列飲品5折、免費升級大杯、LINE TV VIP會員等多種優惠好禮統統要贈送給手搖控們爽快喝！