2024開工不憂鬱！ 星巴克限時9小時「買1送1」、超商咖啡一杯不到30元

udn走跳美食／踢小米 真的只有享來點才能超越享來點！東門市場最浮誇的享來點，最新推出限時限量的松葉蟹麵線和沙茶羊肉麵線，整隻松葉蟹腳豪邁地鋪在麵線上，光看就很浮誇。愛吃浮誇麵線的朋友快衝一波吧

2024-01-02 13:00