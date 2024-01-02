2024開工不憂鬱！ 星巴克限時9小時「買1送1」、超商咖啡一杯不到30元
元旦3天連假結束了，迎接開工日，快來一杯咖啡提提精神！星巴克宣布，1月2日限時9小時「買1送1」；超商7-ELEVEN於3日前推出特大杯美式買2送2、拿鐵買2送1，最低單杯咖啡只要27元。
星巴克2024/1/2 上午11：00-20：00推出好友分享日活動，購買2杯飲料，其中1杯由星巴克招待，提醒消費者每人最多買2送2，當場一次領取，不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡等。
7-ELEVEN OPENPOINT會員限定即起至1/3，特大杯美式、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA香鑽水果茶買2送2，CITY CAFE特大杯拿鐵買2送1；另外，3日前OPEN POINT會員也享有折上折商品組合，例如CITY CAFE特大杯美式優惠組合2組優惠價240元，搭配滿額立折優惠、一杯只要27元等。
萊爾富即日起至1/9，Hi Café 系列大杯美式咖啡享品項2杯66元或大杯拿鐵咖啡享同品項2杯88元；OKmart 2日當天OKcafe莊園級美式／拿鐵（大杯）買2送2。
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